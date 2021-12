Article publié le 10/12/2021 à 10:19 | Lu 154 fois Casa Barbara : un nouveau concept d'habitat senior en plein coeur de Levallois-Perret





Le groupe Korian, spécialisé dans les maisons de retraite et les soins pour les ainés, vient de signer un partenariat avec Serge et Jérémie Trigano (Club Med, Mama Shelter…) et le chef Pierre Gagnaire pour la création d’un lieu de vie pour seniors inédits : la Casa Barbara qui ouvrira ses portes l’année prochaine à Levallois-Perret (92). Présentation.

Rue Jean-Jaurès, en plein cœur de Levallois-Perret, le chantier est actuellement en pleine surchauffe, mais dès le printemps 2022, Korian sera en mesure délivrer la nouvelle Casa Barbara, un espace qui s’annonce comme une « première en termes de convivialité et de lieu de vie pour seniors ».



La décoration des appartements et des espaces communs y sera chaleureuse avec des accents de maison de campagne chic et cosy -décoration signée Sandra Benhamou. On y dégustera une cuisine de qualité signée par un grand chef (en l’occurrence Pierre Gagnaire) à partager entre hôtes ou en famille dans des espaces où l’on pourra diner, snacker, boire un verre autour d’une partie d’échecs.



Les habitants seront accueillis par Alexandra et John, le couple d’hôtes qui habite sur place avec

leurs enfants et leurs animaux de compagnie. Et les semaines seront rythmées par des activités et évènements culturels et artistiques, sportifs, récréatifs, organisés dans les différents espaces (salle d’activité physique, salon ciné, espace bien-être…).



« Avec Casa Barbara et la collaboration avec Serge et Jérémie Trigano, s’enthousiasme Sophie Boissard, directrice générale, le groupe se met au diapason des attentes de la nouvelle génération de seniors urbains. Comme il l’a fait avec Ages&Vie en s’inspirant du modèle des béguinages de l’Europe du Nord, Korian continue à réinventer les codes de l’habitat des seniors en créant des lieux de vie singuliers alliant le confort et l’intimité du domicile, et la convivialité et la chaleur d’espaces partagés… Des lieux où l’on peut s’immerger dans un environnement social riche, à son rythme, en toute sérénité et selon ses envies. »



Quant à Serge Trigano : « Casa Barbara, dit-il, c’est réaliser ses rêves parce qu’on en a enfin le temps. Apprendre parce que c’est le bon moment de devenir par exemple expert en informatique... Recevoir ses petits enfants dans une ambiance festive. Rire simplement parce que la vie est belle avec de nouveaux amis... Se souvenir et partager les plus beaux moments de notre vie par des films, de la musique, des parfums. Séduire parce qu’il n’y a pas d’âge pour ça... Transmettre aux autres notre expérience, personnelle et professionnelle et ainsi donner encore plus de sens à cette étape de notre vie. Il est simplement venu le temps de penser à soi et prendre du bon temps. »



Casa Barbara de Levallois-Perret va proposer 110 appartements allant du studio au trois pièces (de 26m2 à 74m2 ) meublés et décorés au choix, dont la grande majorité avec des espaces extérieurs.

Cette résidence nouvelle génération disposera également d’un espace bien-être avec salle d’activité physique, sauna, hammam, salon de coiffure, d’une salle de cinéma, d’espaces communs qui invitent aux activités sportives, intellectuelles, ludiques et artistiques.



D’autres établissements Casa Barbara suivront, constituant à terme un réseau de maisons dans lesquelles les habitants pourront séjourner.









