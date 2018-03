Article publié le 28/03/2018 à 11:51 | Lu 36 fois Cardio A9 : un tensiomètre grand public nouvelle génération Thomson Healthcare lance son tout nouveau tensiomètre qui mesure la pression artérielle et le rythme cardiaque de manière simple, rapide et confortable. Le cardio A9 est par ailleurs le premier tensiomètre huméral grand public sans tuyau, ni câble, ni connectivité du marché garantissant une prise de tension artérielle à domicile fiable et communicable à son médecin.

Avant d’entrer dans le détail de ce nouveau produit de chez Thomson Healthcare, branche santé connectée de Thomson, rappelons qu’un tensiomètre (ou sphygmomanomètre) est un instrument de mesure médical utilisé, comme son nom le laisse supposer, pour mesurer la pression artérielle.



De fait, de nos jours, avec le vieillissement de la population, l’hypertension artérielle est devenue une pathologie qui touche en France 15 millions de personnes. Or, il convient que de préciser que cette maladie peut entraîner des séquelles irréversibles (notamment à cause des attaques cérébrales). Il est donc primordial d’utiliser des matériels fiables et performants pour détecter à temps les éventuels problèmes liés à la tension artérielle.



Plus pratiquement, le cardio A9 est entièrement automatisé et fonctionne sur le principe de l’oscillométrie. Il mesure la pression artérielle et le rythme cardiaque de manière simple, rapide et surtout fiable. L’appareil fait appel à une technologie avancée qui permet un gonflage confortable, ne nécessitant pas de préréglage ou de regonflage de la pression lors de la prise de mesure.



Il est également équipé de deux jeux de mémoires, avec 90 mesures pouvant être mémorisés pour chaque utilisateur. Enfin, cet appareil est doté d’une échelle de mesure de la pression artérielle, permettant une lecture facilitée de votre résultat.



Il ne comporte aucun tuyaux ni câble afin d’assurer à l’utilisateur une mesure plus fiable, simple et pratique d’utilisation, et ceci sans avoir besoin de se déplacer chez un professionnel de santé (avec le stress de la « blouse blanche » que cela entraine parfois, faussant les mesures). L’absence de tube procure à l’utilisateur une sensation de confort et évite les chutes d’appareil lors de mouvements du bras un peu trop brusque.



L’instrument se positionne naturellement autours du biceps à la hauteur du coeur, ce qui évite des différentiels de pressions extérieures de la pression artérielle. Comme le préconise la Haute Autorité de Santé (HAS), il est recommandé dans le cadre de l’auto-mesure à la maison d’effectuer trois mesures consécutives à une minute d’intervalle, et de réaliser une moyenne de ces trois mesures.



Ce tensiomètre effectue cette moyenne automatiquement. Il est aussi agréé par l’ANSM (Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des produits de santé). Bref, un produit qui peut s’avérer fort utile pour les seniors. En vente à partir du mois d’avril 2018 au prix de 60 euros.