Canicule : le groupe Accor accueille les ainés dans ses espaces climatisés

Voici une belle initiative. En effet, alors que la canicule continue de sévir en France, le groupe hôtelier Accor, qui représente 1700 hôtels en France (Ibis, Mercure, Novotel, etc.) vient d’annoncer qu’il pouvait accueillir les personnes âgées fragiles dans des espaces rafraichis ou climatisés. Ceci, de 9h à 19h jusqu’au 29 juin 2019.



« Face à la vague de canicule qui touche actuellement la France, le groupe Accor et ses partenaires AccorInvest, l'Association des Franchisés Accor (AFA), et Pierre et Vacances ont pris la décision d'ouvrir leurs hôtels aux personnes âgées en situation de fragilité » a précisé l'entreprise dans un communiqué à l'AFP.



Rappelons que quatre départements, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault et le Vaucluse sont en alerte rouge ce vendredi. On y attend des températures jamais enregistrées en France métropolitaine (dans les 42, voire 45°c dans l’après-midi selon Météo France !).



Le précédent record de température maximale remonte au 12 août 2003 avec 44,1 °C. Il avait été enregistré à Saint-Christol-lès-Alès et Conqueyrac, dans le Gard. Mais battre ce record aussi tôt dans l’année serait exceptionnel. Et la vigilance orange concernera toujours 76 autres départements.



A noter aussi que samedi, les régions au nord de la Seine pourraient vivre leur journée la plus chaude de cet épisode avec des températures oscillant entre 38 à 39 °C sur Paris et 34 °C à Lille. Sur une partie de l’Hexagone, cette canicule entraine également une pollution à l’ozone.