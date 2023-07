Canicule et personnes âgées : comment bien se protéger ? Les épisodes de canicule sont particulièrement dangereux pour les personnes âgées. En effet, avec l'âge, le corps a plus de mal à réguler sa température, ce qui peut entraîner une déshydratation rapide et des complications de santé graves. Il est donc essentiel de bien se préparer et de prendre des mesures préventives pour protéger les seniors les plus fragiles lors des périodes de fortes chaleurs.









Les gestes à adopter pour se protéger de la canicule respecter quelques règles simples :

Tout d'abord, il faut boire régulièrement de l'eau, même sans avoir soif, pour éviter la déshydratation .

. Il est également recommandé de rester à l'intérieur aux heures les plus chaudes de la journée et de fermer les volets pour conserver la fraîcheur à l'intérieur du logement .

. Il est aussi essentiel de se rafraîchir régulièrement en prenant des douches tièdes, en utilisant un brumisateur ou en appliquant des lingettes humides sur le visage et le cou.

en prenant des douches tièdes, en utilisant un brumisateur ou en appliquant des lingettes humides sur le visage et le cou. Porter des vêtements légers, amples et de couleur claire est important pour faciliter l'évaporation de la sueur. Pour éviter les complications liées à la canicule, il est important de

Les dispositifs d'aide pour les personnes âgées en cas de canicule mesures d'accompagnement et de soutien sont mises en place par les pouvoirs publics pour aider les seniors à mieux faire face aux épisodes de canicule. Parmi elles, on retrouve le



De plus, les personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap peuvent s'inscrire sur un registre communal pour bénéficier d'un suivi et d'une aide en cas de canicule. Les professionnels de santé et les aidants familiaux doivent également être particulièrement vigilants et sensibilisés aux risques liés à la canicule pour assurer une prise en charge adaptée des personnes âgées. Différentessont mises en place par les pouvoirs publics pour aider les seniors à mieux faire face aux épisodes de canicule. Parmi elles, on retrouve le Plan National Canicule , qui prévoit la mise en place d'un dispositif d'alerte et d'information pour prévenir les risques liés aux fortes chaleurs.De plus, les personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap peuvent. Les professionnels de santé et les aidants familiaux doivent également être particulièrement vigilants et sensibilisés aux risques liés à la canicule pour assurer une

L'importance de la solidarité en période de canicule Enfin, il est important de souligner le rôle de la solidarité et de l'entraide pour protéger les aînés les plus fragiles lors des épisodes de canicule. Voisins, amis et famille doivent veiller à prendre régulièrement des nouvelles des personnes âgées et à leur proposer de l'aide si nécessaire, que ce soit pour faire les courses, assurer un suivi médical ou simplement passer un moment agréable ensemble.



En résumé, la canicule représente un danger réel à ne pas sous-estimer pour les personnes âgées, mais en respectant quelques règles simples et en faisant preuve de solidarité, il est possible de limiter les risques et de veiller au bien-être de nos aînés.

Article publié le 18/07/2023 à 16:01 | Lu 107 fois



Dans la même rubrique < > Martha Stewart, 81 ans, en couverture de Sports Illustrated Philippe Berquin et Audilab, qualifiés pour la 24ème édition de la Mini-Transat