Article publié le 29/01/2018 à 01:00 | Lu 165 fois Cancerdusein.e-cancer.fr : tout savoir en ligne de manière clair pour tous les âges Dans le contexte du dépistage organisé du cancer du sein et surtout, de sa rénovation, l’Institut national du cancer (InCA) vient de mettre en ligne un espace online unique, une information personnalisée par âge et facilement accessible sur les cancers du sein, leur prévention et leur dépistage : cancersdusein.e-cancer.fr. Pour les femmes de tous les âges.

Avec 54.062 cas estimés en 2015, le cancer du sein est à la fois le plus fréquent mais aussi le plus mortel chez la femme, avec 11.913 décès estimés en 2015. Il représente 18,2% des décès par cancer. Sur cent femmes de 50 ans, trois développeront un cancer dans les dix ans.



Toutefois, le taux d’incidence est tout de même en baisse de 1,5% en moyenne entre 2005 et 2012. Quant aux taux de mortalité, il est lui aussi en baisse sur la période 2005-2012, -1,5% et la survie nette standardisée sur l’âge est de 87% à cinq ans et 76% à dix ans.



C’est dans ce contexte et alors qu’il s’agit de rénover le dépistage de ce cancer féminin que l’INCa vient de mettre en ligne un tout nouveau site Internet qui vise à offrir à l’ensemble des femmes, un accès à une information renouvelée et personnalisée par âge sur les cancers du sein, leur prévention et leur dépistage. Une mine d’information online.



Baptisé cancersdusein.e-cancer.fr, ce site complète le livret d’information « S’informer et décider » réalisé en septembre 2017 par l’INCa. Organisé en mosaïque, avec une large place laissée à l’illustration visuelle et sonore, le contenu est rédigé dans un langage courant et un facile à comprendre.



Si des modules sont communs à tous les âges, certains d’entre eux, notamment sur les stratégies de dépistage, sont spécifiques à certaines tranches d’âges.

- les femmes de 50 à 74 ans s’informent plus spécifiquement sur le dépistage qui leur est recommandé tous les deux ans, sur ses bénéfices et ses limites. Elles peuvent regarder l’interview du Dr Laurent Verzaux, radiologue, qui revient sur le programme national de dépistage et les examens recommandés via un film d’animation sur ses « Pourquoi ? » et « Comment ? ».



Une illustration animée détaille également le dispositif, depuis la réception du courrier d’invitation jusqu’aux premiers résultats délivrés par le radiologue. Une fiche pratique imprimable est par ailleurs mise à leur disposition pour préparer leur rendez-vous chez le radiologue.



- les plus de 75 ans reçoivent quant à elles, une information sur les symptômes à surveiller, les facteurs de risque ou encore la nécessité de discuter de la pertinence ou non d’un dépistage avec leur médecin en fonction de leur niveau de risque.