Article publié le 29/08/2018 à 08:07 | Lu 109 fois Cancer : l'accompagnement, le nouveau livre de Valérie Sugg Le cancer est un sujet qui reste difficile à aborder, même en 2018, et pourtant, qui ne connait pas dans ses proches, quelqu’un qui affronte ou a affronté une telle maladie ? Dans son dernier livre (éditions Kawa), Valérie Sugg, dévoile une trentaine de portraits de malades qu’elle a pu côtoyer au quotidien en tant que psychologue en cancérologie.

Valérie Sugg a travaillé pendant vingt ans dans un service de Cancérologie, en tant que psychologue. Depuis, elle tente, avec ses livres, de partager, d’expliquer, de témoigner auprès du grand public qui se pose souvent de nombreuses questions à ce sujet. Un sujet qui reste largement tabou dans notre société. A tel point que nombre de patients n’osent même pas dire qu’ils sont malades !



Dans son nouveau livre qui sortira le 1er octobre aux éditions Kawa, l’auteur propose de nous faire découvrir le quotidien d’une trentaine de patients qu’elle a côtoyé en tant que psychologue en cancérologie, avec ses doutes, ses interrogations, ses rencontres avec des êtres qu’elle qualifie « d’admirables » et qu’elle a accompagné avec humanité.



Avec cet ouvrage, c’est la troisième fois que l’auteur aborde les différents aspects de la maladie, du soin, du système de soins. Dans « L’hôpital : sans tabou ni trompette » paru en 2017, l’auteur évoquait l’impact des défaillances du système de soins sur le vécu des soignants et par conséquent, des soignés.



Dans « Cancer : sans tabou ni trompette » paru fin 2016, elle traitait par le menu et non sans humour, les différentes étapes du cancer vécues par les personnes malades mais aussi par les proches trop souvent oubliés dans le système de soins. C’est un livre pratique qui évoque tous les sujets sans interdits parce qu’elle estime qu’il est important d’oser parler, dire les choses pour aider ceux qui sont concernés.



Cette trilogie vise à offrir une image assez globale des dysfonctionnements de notre système de soins, de la façon dont soignants et soignés le vivent, leurs proches aussi et aborde avec des mots simples ce que nous ressentons tous psychologiquement quand nous y sommes confrontés.









