Caisse des Dépôts : zoom sur les nouveaux parcours personnalisés de Ma retraite publique Dans sa nouvelle version, l’espace personnel Ma Retraite Publique accompagne les usagers dans leurs démarches. Il fournit à chaque agent une vision sur-mesure de sa situation retraite, propose directement l’accès à des services en ligne cohérents avec sa situation, informe des actes ou démarches que l’agent doit accomplir et le guide à chacune des étapes en fonction de son parcours de vie.







nouvelle version plus ergonomique du site, la Caisse des Dépôts démontre sa volonté de mieux accompagner les affiliés, de simplifier leurs démarches et de les rendre plus autonome, pour faciliter, in fine, les échanges avec leurs régimes de retraite et limiter les délais de traitement.



La page d’accueil personnalisée s’adapte au parcours de vie en fonction des régimes auxquels l’agent est affilié et/ou retraité.



Dès la page d’accueil, l’agent visualise 5 étapes prédéfinies du parcours retraite : suivre ma carrière, préparer ma retraite, demander ma retraite, suivre ma demande et vivre ma retraite.



L’affilié, utilisateur de la plateforme, est prépositionné sur une des étapes du parcours en fonction de son profil, de son âge, de sa situation et des éventuelles démarches en cours. Il n’a plus qu’à se laisser guider à chaque étape.



Il peut également naviguer vers l’ensemble des services en ligne par le menu de gauche organisé par thématique et accéder par le bandeau du haut aux informations relatives à son compte utilisateur ainsi qu’aux outils d’aide.



Parcours “Suivre ma carrière” : il concerne les agents en activité, encore loin des préoccupations de la retraite, et les positionne sur le service de consultation de la carrière inter-régimes qui présente les périodes de leur carrière générant des droits pour leur future retraite dans chacun des régimes de

retraite concernés

Parcours “Préparer ma retraite” : Il s’applique aux agents de plus de 55 ans, pour lesquels le départ à la retraite devient un sujet important. Y sont listées les différentes démarches qui peuvent l’aider dans la gestion de sa fin de carrière : la vérification de la carrière inter-régimes, l’accès au simulateur “M@rel” de retraite inter-régimes pour connaître le montant de sa retraite en fonction de sa date de départ envisagée, enfin le calendrier à respecter pour effectuer la demande de retraite unique en ligne

Parcours “Demander ma retraite” : Ce parcours concerne les agents prêts à partir à la retraite. La page rappelle les actions à réaliser avant de formaliser sa demande de départ auprès de l’ensemble des régimes concernés, avec des informations spécifiques sur les régimes de retraite gérés par la Caisse des Dépôts auxquels il est affilié. De manière très opérationnelle, l’agent est guidé au moyen d’un mémo récapitulatif des démarches à effectuer.

Parcours “Suivre ma demande” : Une fois la demande de retraite effectuée, l’agent peut y consulter le

déroulement de sa demande auprès des différents régimes concernés dans cette période. Une synthèse est disponible avec un lien vers le suivi détaillé de la demande de retraite à partir des informations transmises aux principaux régimes gérés par la Caisse des Dépôts.



L’agent peut être sollicité pour répondre à des demandes d’information complémentaires permettant de finaliser sa demande en quelques clics et en toute autonomie. C’est notamment le cas pour certaines

liquidations de retraite simples Ircantec.

Parcours “Vivre ma retraite” : Il affiche la synthèse des derniers paiements effectués au titre des régimes gérés par la Caisse des Dépôts. Le retraité peut éditer les attestations de paiement correspondantes, son attestation fiscale et accéder à l’ensemble des paiements, tous régimes, via le

service des paiements inter-régimes.



Article publié le 18/11/2022 à 01:00 | Lu 36 fois