Article publié le 29/09/2020 à 01:00 | Lu 167 fois Caisse des Dépôts : sa base de données sur le vieillissement accessible à tous





Voici une petite information plutôt « BtoB » (business to business) qui s’adresse donc à un public de pro : de fait, afin de mettre à disposition des données numériques « expertes » (démographiques, économiques, sanitaires et sociales), la Caisse des Dépôts enrichit son portail avec des données sur le vieillissement poursuivant ainsi son rôle d’acteur des politiques publiques en la matière.





Ces infos concerne soit la part des personnes âgées, soit le niveau de vie moyen des personnes âgées, ou encore, la part des personnes âgées à domicile souffrant de limitations fonctionnelles.



Ces données représentent un outil d’aide au diagnostic pour les collectivités, mais aussi pour les collaborateurs des directions régionales de la Banque des Territoires qui, quotidiennement, sont amenés à travailler à la déclinaison opérationnelle de politiques locales dont le vieillissement constitue un axe majeur.



Concrètement elles pourraient, par exemple, aider un élu local à améliorer le dimensionnement et l’organisation des aides à domicile pour des personnes âgées en perte d’autonomie, afin de retarder autant que possible leur départ en EHPAD.



*constituée par la direction des retraits et de la solidarité (DRS). Ces données (jusqu'à maintenant diffusées de manière dispersées) devraient permettre aux étudiants, chercheurs, journalistes, experts, responsables publics, et à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au vieillissement d'avoir « un éclairage quantitatif local » et pour « les décideurs concernés », une aide au diagnostic pour leur prise de décision.

Cette base * mobilise principalement des données produites par l'Insee et la Drees. Dans certains cas, il s'agit d'informations brutes diffusées telles quelles par ces deux organismes ; dans d'autres, il s'agit de données agrégées au niveau de chaque commune ou de chaque département.









