Article publié le 17/08/2020 à 01:00 | Lu 94 fois CTEK : un chargeur de batterie compact et rapide





Beaucoup d’automobilistes ont eu la désagréable surprise de retrouver une batterie à plat en voulant reprendre leur voiture à la fin du confinement… Plusieurs mois sans rouler, des éléments de la voiture comme des alarmes qui continuent à pomper du courant, une batterie se vide facilement.

La solution est simple, il suffit d’un chargeur automatique qui entretient la charge des batteries. Un système bien connu des collectionneurs qui ont souvent un chargeur par voiture. Sans être collectionneur, il faut savoir que la batterie d’une voiture moderne qui ne roule pas pendant quelques semaines ou quelques jours se décharge lentement mais sûrement.



Le temps où, sur une voiture d’une vingtaine d’année, il était simple de débrancher la batterie pour la connecter à un chargeur classique, aujourd’hui, une connectique importante se nourrit de la batterie. Outre le fait que les batteries ont doublé de volume, ce qui les rend particulièrement lourdes, de nombreux éléments informatiques liés à la marche de la voiture dépendent de son bon fonctionnement.



Dans certains cas, ils demanderont une remise à zéro qui ne pourra se faire que chez un garagiste équipé de la « valise » électronique ad-hoc. La solution la plus simple réside dans un branchement permanent avec un petit chargeur qui régule la charge automatiquement.



Pratique de format, le chargeur CTEK peut être utilisé pour toutes les batteries au plomb de 20 à 160 Ah. Qu’il s’agisse de batteries classiques ou au gel, le CTEK CT5 s’y adapte parfaitement.



Si le chargeur CTEK démontre son utilité pour les voitures, il est également fort utile pour les engins motorisés qui ne sont pas équipés d’un alternateur comme certaines tondeuses autoportées. Des engins dont la batterie ne subit que des décharges à chaque démarrage sans jamais se recharger lors de son utilisation.



Un chargeur permanent trouve alors toute sa justification et sa place dans son garage. Un chargeur qui est garanti 5 ans.



Joël Chassaing-Cuvillier



Fiche Technique chargeur CTEK 1075 :

Entrée : 220-240 VCA, 50-60Hz, 0,6A.

Sortie : de 14,4V à 15,8V, 5,0A max

Courant de fuite : moins de 1,5Ah /mois

Types de batteries : 12Vpb, WET, MF, GEL, AGM, CA/CA

Capacité de batterie 20-160Ah







