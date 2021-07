Article publié le 16/07/2021 à 01:00 | Lu 76 fois CNSA : âge et autonomie, lancement d'une grande campagne d'information





Alors qu’une très large majorité -85%- des Français souhaite vieillir à domicile, la CNSA va déployer, pour la quatrième année consécutive, une grande campagne d’information portant sur les solutions et les aides possibles pour faire face à une situation de perte d’autonomie. Dans la continuité des campagnes précédentes, elle relaie ainsi l’information disponible sur le portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

Cette nouvelle campagne d’information qui débutera le mois prochain, vise à répondre aux trois plus grandes préoccupations des personnes âgées ou de leurs proches, à savoir : « comment puis-je être aidé chez moi pour conserver mon autonomie ? » ; « Comment puis-je bénéficier d’un accompagnement approprié à mes besoins lorsque je vis en établissement ? » ; « En tant que proche aidant, comment puis-je bénéficier d’aide et de soutien ? ».



Plus précisément, elle sera diffusée entre août et octobre 2021 sur des grands médias pour informer les ainés ou leurs proches. Elle va s’articuler autour de la saison 4 du programme court « Ensemble pour l’autonomie » diffusé sur France Télévisions, de chroniques radios et, nouveauté cette année, d’un partenariat avec la presse quotidienne régionale (PQR) (au plus proche des personnes âgéesà).



Pour le reste, cette campagne va inviter les Français à s’informer sur le portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr, conçu par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), pour le compte de l’État.



Rappelons à ce titre que ce site propose une information officielle, complète et accessible pour conduire ses démarches : articles et vidéos ; des annuaires et des comparateurs pour guider les personnes dans leurs choix et les formulaires et services de demande d’aide en ligne.



La campagne d’information sera constituée de courtes vidéos pour donner des conseils pratiques d’accompagnement et de soutien aux personnes âgées et à leurs proches aidants. Du 23 août au 15 octobre 2021, France Télévisions diffusera des épisodes inédits du programme court « Ensemble pour l’autonomie » et des épisodes des saisons précédentes.



En moins d’1 minute, ces vidéos donnent des conseils pratiques sur les aides pour conserver son autonomie chez soi, comme l’allocation personnalisée d’autonomie, sur l’entrée en établissement, sur les aides destinées aux aidants (formations en ligne, congé de proche aidant)…



On y retrouve Jean-Louis et Mathieu, des personnages des saisons précédentes. On y fait la connaissance de Nicole et Hakim, ainsi que d’Agnès et Mathilde, deux proches aidantes. Les épisodes sont traduits en langue des signes française et sont sous-titrés afin d’assurer la bonne information des personnes sourdes ou malentendantes. Ils ont été élaborés avec les partenaires du portail.



Après leur diffusion à l’antenne, les épisodes seront disponibles dans la vidéothèque

du portail et sur la chaîne Dailymotion de la CNSA.



Du 30 août au 3 octobre 2021, Europe 1, France bleu, France inter, RTL et des radios d’outre-mer diffuseront 3 chroniques sur leurs ondes pour conseiller et orienter les personnes ou leurs proches vers les bons interlocuteurs de proximité. Un proche aidant et des professionnels témoignent, en 1 minute, de l’utilité du portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr pour se renseigner sur les aides possibles, les démarches à effectuer, trouver un EHPAD ou une plateforme d’accompagnement et

de répit…



Nouveauté cette année, une campagne digitale sera déployée tout le mois de septembre 2021 sur l’ensemble des 46 sites et 42 applications de la presse quotidienne régionale. Ces médias proposeront ainsi à leurs lecteurs des dossiers sur 5 thématiques : Aides à l’autonomie : à qui s’adresser ? Continuer à vivre chez soi ; L’entrée en établissement ; L’aménagement du domicile et Le soutien aux aidants. Chaque thématique fera l’objet d’un traitement éditorial identique: un article, des chiffres clés, le témoignage d’une personne âgée ou d’un aidant, une présentation du portail Pour les personnes âgées.









Dans la même rubrique < > Assurance retraite : de nouvelles réponses de prévention pour demain Assurance retraite : des actions collectives pour prévenir la fragilité des ainés Assurance retraite : des solutions pour favoriser le "vieillir chez soi"