C'est ça les vacances ? un roman intergénérationnel de Michel Fremder Connu comme étant le Fondateur des Trains Expositions de la SNCF, Michel Fremder est également un grand passionné d’écriture. Après cinq ouvrages et une chronique, l’auteur propose ce nouveau roman intergénérationnel intitulé « C’est ça les vacances ? » (180 pages, 19 euros) paru aux éditions Ebookite.







Depuis une dizaine d’années, de plus en plus de romans mettent en scène des personnes âgées. De la dépendance aux amours seniors en passant par les maisons de retraite, les thèmes sont variés et traités sous le signe de l’humour, de la tendresse, de la réalité, etc.



Dernier en date ? « C’est ça les vacances ? » un roman intergénérationnel léger et joyeux qui s’adresse autant aux grands-parents qui y trouveront la thérapie nécessaire à l’issue d’un été passé avec leurs petits-enfants qu’aux parents de ces derniers.



Dans ce livre, l’auteur met en scène une galerie de portraits sans concession de seize personnalités (dont leurs six petits-enfants et leurs trois enfants sans oublier la nounou) emblématiques dans lesquelles chacun d’entre nous, pourra se retrouver !



Et comme le souligne Michel Fremder, « toute ressemblance avec des personnages n’ayant pas existé chez vous, serait totalement exceptionnelle » !



Avec un humour certain, il croque ainsi, ces grands moments intergénérationnels que l’on a tous vécus et qui évoqueront, immanquablement, des souvenirs propres à chacun.



Comme l’évoque Jacques Pessis dans la préface de l’ouvrage « Michel Fremder joue une carte différente : celle du changement dans la tradition. La voiture est devenue électrique, ce qui, de toute évidence, ne simplifie pas la vie, bien au contraire. Il tire ainsi, un signal d’alarme, en démontrant que, dans notre monde ultramoderne tout ne roule pas toujours bien ».

Article publié le 25/07/2023 à 01:00 | Lu 113 fois



