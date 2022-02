Article publié le 15/02/2022 à 04:08 | Lu 146 fois Bricoler chez soi : tout ce qu'il faut savoir





Pouvoir faire soi-même chez soi un bricolage simple qui facilite le quotidien, c'est toujours bien pratique. Bricoler est devenu un loisir incontournable, alliant l'utile à l'agréable, et ce, à n'importe quel âge. Vous débutez dans le domaine et voulez savoir par où commencer ? On vous explique les bases.

Avoir les bons outils

Au préalable, on se procure le matériel indispensable. Outre les outils du parfait bricoleur, on pense d'abord aux équipements de protection. On n'est jamais à l'abri d'un accident, même minime :

• lunettes de protection

• gants

• chaussures adaptées (pas de chaussures ouvertes)

• vêtements couvrants

• masque



Le but étant de protéger au maximum toutes les parties du corps contre les projections, brûlures, coupures et autres blessures.



Une fois équipé au niveau sécurité, on passe au matériel nécessaire pour le bricolage proprement dit. Voici donc quelques outils incontournables que tout bricoleur se doit d’avoir dans sa trousse à outils, dont certains en plusieurs tailles et formes, pour s’adapter à toutes les éventualités : marteau, tournevis, pince, mètre, niveau à bulle, cutter, agrafeuse…



Cette liste n'étant bien évidemment pas exhaustive. Au fur et à mesure de vos apprentissages, vous investirez davantage. Pour des tâches régulières, et surtout pour les seniors, investissez dans du matériel électrique pour plus d'efficacité et de rapidité.



Connaître les bases en électricité et de sécurité

Pour les travaux électriques, impossible de faire l'impasse sur les consignes de sécurité. En outre, il est intéressant de se pencher sur le sujet. Sans être électricien, certains incidents peuvent être résolus facilement.



En premier, la base est de toujours commencer par couper le courant directement au niveau du compteur.



Une fois qu'on reconnaît un disjoncteur, un tableau électrique, une prise de terre et des fusibles, reste à savoir à quoi correspondent les couleurs des fils électriques, dont vous pourrez trouver un bon



De plus, n’hésitez pas à consultez les différents tutos proposés sur Internet pour vous aider dans les interventions électriques faciles.



Accepter de demander de l’aide

De nombreux bricolages sont à la portée de tous. Mais on peut aussi se retrouver devant des situations qui dépassent nos compétences ou nos aptitudes physiques (surtout en prenant de l’âge). Il est parfois difficile de tailler une haie, de pousser une tondeuse ou même de la démarrer. Rien de grave.



Dans ce cas, on n'hésite pas à demander l'aide d'un professionnel. S'il s'agit de petits travaux, comme du jardinage, des aides existent pour défiscaliser les montants des interventions. En faisant appel à un professionnel, on garde le bricolage facile pour se faire plaisir.



Le bricolage est à la portée de tous et c'est un loisir qui détend. Bricolez pour le plaisir. Et si besoin est, demandez de l'aide sans culpabiliser. • lunettes de protection• gants• chaussures adaptées (pas de chaussures ouvertes)• vêtements couvrants• masqueLe but étant de protéger au maximum toutes les parties du corps contre les projections, brûlures, coupures et autres blessures.Une fois équipé au niveau sécurité, on passe au matériel nécessaire pour le bricolage proprement dit. Voici donc quelques outils incontournables que tout bricoleur se doit d’avoir dans sa trousse à outils, dont certains en plusieurs tailles et formes, pour s’adapter à toutes les éventualités : marteau, tournevis, pince, mètre, niveau à bulle, cutter, agrafeuse…Cette liste n'étant bien évidemment pas exhaustive. Au fur et à mesure de vos apprentissages, vous investirez davantage. Pour des tâches régulières, et surtout pour les seniors, investissez dans du matériel électrique pour plus d'efficacité et de rapidité.Pour les travaux électriques, impossible de faire l'impasse sur les consignes de sécurité. En outre, il est intéressant de se pencher sur le sujet. Sans être électricien, certains incidents peuvent être résolus facilement.En premier, la base est de toujours commencer par couper le courant directement au niveau du compteur.Une fois qu'on reconnaît un disjoncteur, un tableau électrique, une prise de terre et des fusibles, reste à savoir à quoi correspondent les couleurs des fils électriques, dont vous pourrez trouver un bon descriptif sur cet article qui parle du sujet. La norme NFC 15-100 régit ces couleurs dans le but de sécuriser les manipulations. À chaque couleur son utilisation.De plus, n’hésitez pas à consultez les différents tutos proposés sur Internet pour vous aider dans les interventions électriques faciles.De nombreux bricolages sont à la portée de tous. Mais on peut aussi se retrouver devant des situations qui dépassent nos compétences ou nos aptitudes physiques (surtout en prenant de l’âge). Il est parfois difficile de tailler une haie, de pousser une tondeuse ou même de la démarrer. Rien de grave.Dans ce cas, on n'hésite pas à demander l'aide d'un professionnel. S'il s'agit de petits travaux, comme du jardinage, des aides existent pour défiscaliser les montants des interventions. En faisant appel à un professionnel, on garde le bricolage facile pour se faire plaisir.Le bricolage est à la portée de tous et c'est un loisir qui détend. Bricolez pour le plaisir. Et si besoin est, demandez de l'aide sans culpabiliser.









Dans la même rubrique < > Villa Gabrielle, une résidence service seniors aux airs de Chanel à Asnières-sur-Seine Un héritier doit entretenir ses biens de succession même avant leur règlement