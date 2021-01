Article publié le 12/01/2021 à 01:00 | Lu 157 fois

Boites aux lettres et pare-brises : avec stop-pub il est désormais interdit d'y déposer des prospectus

Vous avez affiché la mention « Stop pub » sur votre boîte aux lettres et vous continuez à recevoir des publicités ? Depuis le 1er janvier 2021, il est interdit d'y déposer des imprimés non adressés. C'est ce que prévoit la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire paru au Journal officiel du 11 février 2020.