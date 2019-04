Article publié le 19/04/2019 à 05:33 | Lu 2029 fois Body Cardio : la balance connectée qui évalue la santé du coeur Withings réintroduit la mesure de la vitesse d’onde de pouls sur ses balances Body Cardio en Europe.

De fait, la mesure de la vitesse d’onde de pouls, un indicateur de santé cardiovasculaire qui s’adresse plus particulièrement aux quinquas et plus, est de nouveau disponible sur le plus sophistiqué des pèse-personnes connectés. Disponible en noir ou blanc au prix de 149,95 euros.

Les maladies cardiovasculaires sont la cause numéro 1 des décès dans le monde, alors que 90% d’entre elles pourraient être évitées. L’âge et le vieillissement normal modifient le fonctionnement du cœur et des artères. Des symptômes cardio-vasculaires (trouble du rythme lors d’efforts…) peuvent alors apparaître avec le temps.



Les principaux facteurs de risque cardio-vasculaire ont également un impact sur la santé cardiaque des plus de cinquante ans : hypercholestérolémie, tabagisme, diabète, hypertension, obésité abdominale liée à la sédentarité, stress chronique lié à l’arrivée de la retraite… Dans ce contexte, on comprend l’importance de suivre sa fréquence cardiaque au quotidien pour les seniors. Ce qui propose ce pèse-personne connecté.



De fait, lorsque l’utilisateur monte sur la Body Cardio, il obtient en quelques secondes, et avec précision, un bilan global de sa santé : poids, indice de masse corporelle, composition corporelle (masse grasse, musculaire, hydrique et osseuse), fréquence cardiaque et vitesse d’onde de pouls, une mesure qui témoigne de votre propension à faire de l’hypertension et développer des maladies cardiovasculaires.



Reconnu par les médecins comme étant le meilleur moyen d’évaluer la santé cardiovasculaire d’une personne, la vitesse d’onde de pouls correspond à la vitesse à laquelle les vibrations générées par les battements du cœur se propagent le long de l’artère aorte et de l’arbre artériel. Sachant qu’une vitesse d’onde de pouls (VOP) élevée indique un risque de tension élevée et/ou des artères rigides.



Selon le Professeur Boutouyrie, cardiologue et chercheur à l’Hôpital Européen Georges Pompidou, « La vitesse d'onde de pouls est une mesure essentielle car elle donne une vision complète de la santé cardiovasculaire, et permet ainsi de prévenir les maladies cardiovasculaires. Pour la première fois, un appareil fiable permet d’avoir accès à cette mesure simplement chez soi. »



L’analyse de la vitesse d’onde de pouls est généralement effectuée dans un environnement clinique et souvent réservée aux personnes déjà diagnostiquées hypertendues ou atteintes d’une autre maladie chronique.



Ce pèse-personne de nouvelle génération offre donc cette mesure dans une balance domestique, en calculant la vitesse d’onde de pouls basée sur l’âge de l’utilisateur et le temps qu’il faut à l’onde de pouls pour aller de l’aorte dans le cœur jusqu’aux vaisseaux sanguins dans les pieds.



Body Cardio comporte également un certain nombre de fonctionnalités conçues pour encourager un usage quotidien et pour favoriser la perte de poids. L’écran affiche un graphique avec les tendances de poids de l’utilisateur dans le temps et même le bulletin météo de la journée à venir pour qu’il puisse choisir ses vêtements en conséquence.



Cette technologie de pointe a été développée par les équipes de Withings en partenariat avec le Professeur Boutouyrie. Mais en janvier 2018 la marque choisit volontairement de suspendre la VOP de Body Cardio afin d’éclaircir les questions réglementaires liées à cette fonctionnalité. Après examen par les autorités compétentes et un audit mené par Withings, il apparait qu’aucun besoin réglementaire supplémentaire n’est requis aujourd’hui pour le retour de la VOP sur les balances Body Cardio en Europe qui n’est pas classifiée « dispositif médical ».



Withings Body Cardio (huit utilisateurs possible) est disponible en noir ou blanc au prix de 149,95 euros sur withings.com et dans tous les Apple Stores, sur Amazon, à la Fnac, ou encore chez Darty et Boulanger. La mesure de la vitesse d’onde de pouls est disponible sur toutes les balances Body Cardio en Europe à partir du 18 avril 2019, elle sera réactivée le même jour chez tous les utilisateurs de Body Cardio par mise à jour du logiciel de leur balance connectée.















