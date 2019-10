Article publié le 28/10/2019 à 07:45 | Lu 136 fois Bluetens : soulager l'arthrose grâce à l'électrothérapie L’appareil d’électrothérapie Bluetens certifié médical et mis au point par une équipe de kinésithérapeutes (start-up française) vise à stimuler la réponse naturelle antalgique (endorphines) émise par le cerveau pour soulager une douleur articulaire et notamment l’arthrose. Revenons sur ce produit à l’occasion du lancement du Pack Sérénité.





Cette pathologie articulaire qui touche plus spécifiquement les seniors, apparaît généralement vers la quarantaine et se généralise après 65 ans. Toutes les articulations peuvent être concernées mais les plus touchées sont les doigts, le genou et les hanches. Ses causes sont nombreuses et ses mécanismes restent finalement peu connus.



Cette maladie touchant principalement les seniors, la marque a récemment lancé un Pack Sérénité destiné à cette clientèle. Ce dernier contient un appareil Bluetens classique et son pack sans fil pour une utilisation visant à atténuer l’arthrose -et d’autres pathologies liées à l’âge.



Non médicamenteux (grande tendance dans le domaine de la lutte contre les douleurs), cet appareil nomade imaginé par les équipes de Bluetens agit en cas de douleurs localisées sur une partie du corps.



Dans la pratique, un courant électrique comparable à celui émis naturellement par l’organisme agit sur les fibres nerveuses de la zone douloureuse bloquant ainsi la transmission de la douleur vers la moëlle épinière et le cerveau.



Cette action permet de stimuler la libération d’endorphines, molécule naturelle à l’origine de la destruction naturelle de la douleur. Rappelons que l’électrothérapie, ou NeuroStimulation Electrique Transcutanée (TENS) est employée par les centres anti-douleurs.



Composé d’un petit boitier (taille d’une boite d’allumettes) piloté par une application smartphone (une centaine de programmes) et muni d’électrodes, l’appareil envoie une impulsion électrique (fourmillements légers) au niveau de la zone endolorie : cela court-circuite immédiatement le message de la douleur pour une durée de 4 à 6 heures comme le ferait le paracétamol.



Doté d’un design ergonomique, un seul bouton on/off et une roue de contrôle d’intensité, la technologie Bluetens est simple à prendre en main.



Comment l’utiliser contre l’arthrose ? Il convient de réaliser au moins une séance de 20 à 35 minutes par jour selon le ressenti, et ce, pendant 2 à 3 semaines pour atténuer les douleurs.



