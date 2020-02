Article publié le 25/02/2020 à 02:00 | Lu 110 fois Blois : entre sophrologie et Qi Gong, une nouvelle manière de s'intéresser à l'art au Château Royal Des exercices de relaxation dans l’ambiance feutrée de la Galerie de la Reine et méditer au plus près de Rubens, Ingres et Boucher tout en effectuant des étirements au sein d’une architecture démesurée en toile de fond ? Impossible, pensez-vous ? Bien sûr que si c’est possible ! En 2020, la sophrologie et le Qi Gong s’exportent au château royal de Blois pour proposer une approche sensorielle, inédite et renouvelée de l’art.

Voici des séjours parfaitement adaptés aux envies et aux besoins des seniors ! Une sophrologue est là pour créer un rapport intime avec les œuvres et les relier à vos propres souvenirs ; quant au maître du Qi Gong, il vous permet d’établir un dialogue et d’être en harmonie avec les espaces majestueux du Château royal de Blois.



Telle est la nouvelle expérience de visite proposée par le célèbre Château de François 1er et de Catherine de Médicis pour voyager dans ses mille ans d’Histoire et pour se connecter aux secrets de la Cour de France. A partir du printemps prochain et jusqu’à l’été.



Sources de bien-être qui mobilisent le corps et les sens, les deux disciplines (sophrologie et Qi Gong) permettent d’appréhender l’art autrement que par l’intellect, mais davantage dans le ressenti et l’émotionnel.



Pour profiter pleinement du Musée des Beaux-Arts du château et de sa collection de plus de 300 peintures, sculptures et objets d'arts, rien de tel qu’une visite sensorielle guidée par une sophrologue. Voyage à la fois mental et intime, exercice de projection dans les fastes des têtes couronnées, la sophrologie au château permet de redécouvrir les toiles sous un nouveau jour, comme un objet physique qui peut émouvoir les sens, explorer les perceptions et l’imagination grâce à des techniques de méditation et de relaxation.



A la fois terrain de jeu émotionnel et cadre apaisant, le château se prête idéalement à la discipline du Qi Gong. Coachés par un Maître, les visiteurs prennent conscience des lieux, de l’énergie des 10 rois et 7 reines qui ont marqué son Histoire, apprennent à se concentrer et à respirer en connectant esprit, émotions, patrimoine et corps.



plus d'informations sur www.chateaudeblois.fr











Dans la même rubrique : < > Allemagne : un hôtel récompensé pour sa construction "Travel for all" Découvrir les charmes du Danemark en hiver