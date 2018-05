Article publié le 23/05/2018 à 01:00 | Lu 71 fois Blink : une caméra pour rester en contact avec ses parents âgés Pour garder un œil bienveillant sur ses parents âgés et savoir si quelque chose d’inhabituel survient, ce système de vidéosurveillance au design élégant et discret connecté par WIFI et de qualité vidéo HD s’installe facilement, autant à l’intérieur de la maison qu’à l’extérieur.

Avec le développement des nouvelles technologies, de plus en plus de solutions arrivent sur le marché, visant à assurer la protection des proches âgés à distance. Distance, qui peut-être à l’autre bout de la ville comme à l’autre bout du monde. Et parmi ces solutions, la vidéosurveillance.



Blink fait partie de ces systèmes de « nouvelle génération » qui permettent de garder un œil attentif et bienveillant sur les anciens. Ce qui rassure les proches des personnes âgées d’un côté et les ainés eux-mêmes de l’autre, qui se savent « protéger » à distance.



« Mes parents se sont-ils levés comme d’habitude ce matin ? Pensent-ils à boire suffisamment ? Sont-ils sortis chercher leur courrier comme à leur habitude ? »… Blink est donc un système de vidéosurveillance HD pour la maison ou l’extérieur d’aspect design et discret.



Il est très facile à installer (sans câble) et à utiliser. Dans la pratique, vous pouvez « voir en live » sur votre Smartphone ce qui se passe chez vos proches. Bien évidemment, cela doit être mis en place avec leur accord ! Il ne s’agit pas de voir sans être vu ni de s’introduire dans leur vie privée sans qu’ils soient au courant.



Blink annonce une autonomie de deux ans avec deux piles lithium AA. Il possède un capteur de température, point important en cas de canicule ou de grand froid. Il se connecte automatiquement à votre box Internet sans abonnement.



Le système est accessible via l'application gratuite Blink Home Monitor (pour iOS et Android). La ou les caméra(s) peuvent être activées ou désactivées à distance. A partir de 170 euros environ sur Amazon.