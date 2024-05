Biologique et vegan : de nouvelles cuvées aux Vignobles Foncalieu Certification agriculture biologique et vegan, les trois nouvelles cuvées des Vignobles Foncalieu adoptent des méthodes écologiques pour leur production. Cela, sous la houlette, des trois enfants de la famille qui ont décidé de poursuivre le travail entrepris par leur parent.

Une transmission qui a décidé, sans aucun doute, du nom de deux des cuvées. « Sur tes pas » est indéniablement un hommage des enfants à leur parent. Sur l’étiquette, sobre, de ces deux cuvées figurent un arbre et ses racines qui illustrent parfaitement cette volonté de rester ancré dans la terre familiale. Un véritable arbre de vie.



« Sur tes pas », ce sont deux cuvées blanche et rouge élaborées en chardonnay et en pinot noir. Produit en IGP pays d’Oc, ce chardonnay du Languedoc va profiter pleinement de l’engouement pour les vins blancs.



Frais et minéral, il retranscrit le terroir dans lequel il est cultivé. La robe est brillante aux reflets verts et le nez de fleurs blanches offre une bouche fruitée et minérale. Un vin qui sera parfait avec quelques tapas, des calamars grillés ou des fruits de mer. 10€ chez les cavistes.



Dans sa version rouge, le « Sur tes pas » est également un mono cépage de pinot noir. Il bénéficie de l’IGP pays d’Oc.



Une robe d’un rouge soutenu, il offre un nez de petits fruits entre mûres et cassis, des notes que l’on retrouve en bouche. Les tanins sont discrets et l’on appréciera ce vin de terroir avec une viande grillée ou une tranche de thon rouge grillée en aller et retour. « Sur tes pas », pinot noir, 10€ chez les cavistes.



Autre nouveauté proposée par les Vignobles de Foncalieu, dans la gamme Extraordinaire, la cuvée Esprit Artisan.



Celle-ci est élaborée en mono cépage à partir de souvignier gris. Un cépage récent qui est issu d’un croisement entre le cabernet sauvignon et le brunner. Un cépage résistant aux difficultés climatiques et aux maladies.



Classé dans la catégorie Vin de France, l’Esprit Artisan est un vin rosé parfait à l’apéritif pour partager quelques charcuteries ou un plateau de fromage. Un vin à découvrir pour des moments festifs entre copains.



Souvignier gris, Esprit Artisan en agriculture biologique et vegan, 9€ chez les cavistes.



Joël Chassaing-Cuvillier

Publié le 30/05/2024







