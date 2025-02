Biohacking et médecine régénérative : une révolution dans l'anti-âge et la longévité A l’occasion du congrès mondial IMCAS (dermatologie, chirurgie plastique et sciences anti-âges) qui s’est tenu à Paris du 30 janvier au 1er février dernier, le Dr Carlos Wambier revient sur le biohacking et la médecine régénérative qui s’annoncent comme une révolution du vieillissement et de la longévité PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 11 Février 2025

Le biohacking représente une approche innovante visant à ralentir le vieillissement grâce à la combinaison de techniques médicales avancées et de changements de mode de vie.



Cette discipline en pleine expansion explore des technologies pour détecter et inverser les modifications biologiques liées à l’âge, notamment au niveau de l’ADN.



Par exemple, la réduction de la méthylation de l’ADN, un processus qui diminue la production de protéines essentielles à la régénération cellulaire, illustre le potentiel de cette approche.



Les pratiques en dermatologie diffèrent selon les régions. Aux États-Unis, les chirurgiens plasticiens adoptent rapidement les concepts de biohacking, tandis qu’au Brésil, les dermatologues privilégient une approche préventive, intégrant des médicaments et outils anti-âge.



Ces disparités reflètent des contextes culturels et médicaux variés, tout en contribuant à enrichir les recherches et les innovations dans le domaine.



Le rôle des traitements émergents

Parmi les avancées notables, l’utilisation d’ingrédients dérivés de plantes et de médicaments tels que la metformine et le sirolimus (rapamycine) ouvre de nouvelles perspectives pour prolonger la durée de vie.



De plus, les recherches sur les biothérapies ciblant le TNF-alpha et l’interleukine-23, initialement développés pour le psoriasis, laissent entrevoir des solutions pour inverser les effets épigénétiques du vieillissement.



L’autophagie, un mécanisme naturel par lequel le corps élimine ses cellules endommagées, joue un rôle central dans le biohacking.



Stimuler ce processus par des pratiques comme le jeûne intermittent, combinées à des changements alimentaires et une meilleure gestion du sommeil, contribue à prévenir le vieillissement cutané et à améliorer la santé globale.



Perspectives pour la médecine régénérative

Dans les années à venir, la régénération complète des tissus, notamment via les cellules souches et les greffes, pourrait transformer la dermatologie. Ces innovations promettent de réparer les cicatrices et d’améliorer la qualité de la peau, tout en révolutionnant d’autres champs médicaux.



Cependant, le biohacking pose des questions éthiques. Si des techniques comme le jeûne ou les suppléments naturels sont généralement sûres, d’autres interventions, telles que les modifications génétiques ou l’utilisation de substances non testées, nécessitent une vigilance accrue et une supervision médicale rigoureuse.



Pratiqué de manière éclairée et éthique, le biohacking offre une opportunité unique d’améliorer la qualité de vie et de prolonger la longévité. En dermatologie comme dans d’autres spécialités, il met en lumière l’importance de stratégies personnalisées et de la prévention.



En intégrant les avancées scientifiques, cette approche pourrait redéfinir la médecine, en mettant la régénération et le bien-être au cœur des priorités.







