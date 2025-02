Bilan de l'opération VéloGym+ Autonomie pour l'amélioration de l'autonomie des seniors Fin janvier 2024, l’Ehpad Douceur de France de Gradignan (Girond) a célébré la fin de l’expérimentation du programme* VéloGym+ Autonomie visant à améliorer la mobilité et l’autonomie des personnes âgées et des seniors à travers des activités physiques adaptées. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 19 Février 2025

Cette expérimentation s’est déroulée sur quatre mois à raison de deux séances d’activité par semaine (gym+ et cyclisme santé) auprès de quatorze participants, regroupant les résidents de la Résidence Séniors de l’Ehpad Douceur de France, ainsi qu’une autre résidence voisine et des personnes âgées de la ville de Gradignan et de Léognan.



Ces séances ont été encadrées par des professionnels spécialisés : un coach Gym+ et un Coach Vélo Santé, qui ont accompagné les participants seniors à travers des exercices physiques ludiques et adaptés.



Au final, cette approche a permis aux ainés et aux seniors de renforcer leur condition physique, leur coordination et de maintenir leur autonomie de manière amusante et engageante.



Des bilans de condition physique ont également été réalisés tout au long de l’expérimentation avec l’appui d’un laboratoire de recherche de l’Université Nice Côte d’Azur pour permettre d’en mesurer les bénéfices sur les participants.



*Ce programme, qui a eu lieu au sein de cette Résidence Seniors a été financé par le ministère des Sports et piloté par la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et la Fédération Française de Gymnastique (FFGym).







La rédaction vous conseille < > La méditation comme alliée pour mieux vivre la ménopause Cosmécetiques : les grandes tendances actuelles par le Dr Hema Sundaram