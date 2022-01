Article publié le 13/01/2022 à 01:32 | Lu 466 fois Bilan Retraite Individuel : le nouveau simulateur retraite d'Amundi





Amundi, l’un des leaders de l’épargne salariale et retraite en France vient de lancer le Bilan Retraite Individuel (BRI), une nouvelle solution qui vise à aider les salariés à mieux préparer leur retraite. Explications et fonctionnement.

Outre une estimation « affinée du montant de leur future pension », ce BRI doit permettre à chaque épargnant salarié « de vérifier l’exhaustivité de leurs droits figurant sur leur relevé de carrière, de détecter la présence d’anomalies possibles et les aider à leur régularisation » assure le communiqué.



Par ailleurs, il propose aussi au futur retraité, « une vision consolidée de leurs capacités financières en associant retraite obligatoire et épargne retraite d’entreprise ». Dans la pratique, le BRI est accessible depuis l’application mobile “Mon Epargne Amundi” ou dans l’espace sécurisé du site internet

www.amundi-ee.com, le Bilan Retraite Individuel, développé en partenariat avec Sapiendo.



Plus concrètement, ce simulateur se décline selon trois niveaux de services pour chaque salarié :

- Le simulateur 45 secondes (gratuit) permet une estimation rapide en 45 secondes du montant de sa

future pension de retraite aux dates clefs (âge légal, âge taux plein …) en tenant également compte

des dispositifs collectifs de son épargne salariale et retraite d’entreprise (PEE, PERCO, PER COL,

Contrat Article 83 et PER Obligatoire).

- Le BRI Digital* est un service personnalisé qui « décortique » le relevé individuel de situation (RIS)

pour donner une projection affinée et comparer les niveaux de retraite estimés sur plusieurs échéances. En cas d’anomalie détectée, il aide dans la régularisation auprès des organismes concernés en proposant des formats de courrier adaptés.

- Le BRI Conseil** propose en complément du BRI Digital- aux salariés qui le souhaitent – un entretien individuel avec un expert retraite pour anticiper et optimiser davantage la gestion de fin de carrière ainsi que le départ à la retraite via l’étude de dispositifs tels que le rachat de trimestre(s), le départ anticipé pour carrière longue ou encore le cumul emploi-retraite.



*Sur adhésion de chaque salarié qui souhaite y souscrire, sans engagement, et résiliable à tout moment en ligne

**Forfait unique à la charge de chaque salarié qui souhaite en bénéficier.









Dans la même rubrique < > Paiement des pensions de retraite : le calendrier 2022 Pensions de retraite : +1,1% au 1er janvier 2022