Article publié le 24/04/2019 à 08:04 | Lu 338 fois Bien voir pour bien conduire... une évidence ? Pas si sûr ! On se souvient tous du fameux slogan de la Sécurité routière lancé il y a déjà quelques années : « au volant, la vue, c’est la vie ». Pourtant, ce qui semble être une évidence ne l’est pas forcément… De fait, une personne sur cinq présente un défaut visuel non ou mal corrigé en France, soit 8 millions de personnes*.

Au volant, on le sait, la quasi-totalité (90%) des informations passent par le biais de la vue : visualiser la route, anticiper les autres conducteurs, lire correctement le tableau de bord, … Il convient donc d’avoir une bonne vision lorsque l’on est derrière un volant.



D’autant que le champ visuel diminue avec la vitesse et l’âge ; passant de 100° à 40 Km/h à seulement 30° à 130 Km/h. Pourtant, une personne sur cinq en France, soit 8 millions de personnes, conduisent avec un défaut visuel mal corrigé !



Dans ce contexte, un véritable travail de sensibilisation -et surtout des mesures concrètes- sont nécessaires pour faire évoluer les comportements... Au volant, bien voir est essentiel pour la sécurité de tous ; de soi et des autres bien évidemment.



Il est bien sûr indispensable de voir net de loin pour visualiser la route et apprécier les distances, mais aussi d’avoir un champ visuel suffisamment large pour anticiper l’arrivée d’un véhicule ou d’un piéton. La multiplication des outils de navigation nécessite également une vision précise à distance intermédiaire, au niveau du tableau de bord.



Enfin, les phénomènes d’éblouissement sont fréquents de jour comme de nuit et peuvent faire baisser la performance visuelle au volant.



« En France, un travail considérable a été effectué ces dernières années pour améliorer la sécurité routière. L’importance d’une bonne vision au volant est cependant toujours méconnue. Il s’agit pourtant d’un enjeu majeur pour la sécurité routière et nous appelons à l’organisation de campagnes de sensibilisation de grande ampleur, sur le modèle de celles réalisées contre l’alcool et l’usage du téléphone au volant » indique Alexandre Montague, directeur général d’Essilor France (la marque de verres est très impliquée dans la sécuritaire routière et de fait, elle propose de nombreux verres facilitant la conduite.



Et M. Montague de poursuivre : « nous sommes également favorables à la mise en place d’examens visuels dans le cadre du permis de conduire, comme il en existe dans d’autres pays européens. Cela permettrait aux conducteurs de détecter et corriger leurs défauts visuels, et ainsi d’améliorer la sécurité routière. »



Les conseils d’Essilor pour allier bonne vision et sécurité routière

1 : Faire contrôler régulièrement sa vue Il est recommandé de faire contrôler sa vue régulièrement, au minimum tous les 3 ans, ou dès l’apparition d’une baisse de la vision. La vue évolue avec le temps. Un défaut visuel peut apparaître et des lunettes qui étaient adaptées à un moment donné peuvent ne plus l’être.



2 : Porter ses lunettes Si elles ne sont pas portées, des lunettes ou lentilles n’ont évidemment aucun effet. Il est de la responsabilité de chacun de porter ses lunettes au volant et d’inviter ses proches à en faire autant pour la sécurité de tous.



3 : Se protéger des éblouissements, de jour, comme de nuit ! De jour comme de nuit, il est primordial de se protéger de l’éblouissement qui entraîne un inconfort et réduit la performance visuelle. Soleil le jour, et phares la nuit, des verres adaptés permettent de limiter les gênes provoquées par les phénomènes d’éblouissement pour rouler en toute sécurité.



*Données Essilor France établies à partir des résultats obtenus lors des actions de sensibilisation menées auprès du Grand Public, entre mai et septembre 2018, dans 11 villes françaises (Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Lorient, Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Orléans et Rouen) auprès de 4905 personnes.









