Bien vieillir : les élus des grandes villes soumettent leurs propositions Le 3 avril 2023, quelques jours avant l’examen en séance publique de la proposition de loi « bien vieillir » à l'Assemblée nationale, France urbaine (constitué des élus des grandes villes de France) vient de dévoiler 18 propositions « pour une vie choisie dans un environnement adapté ». En voici les grandes lignes.











Le fait est que d’ici 2030, le nombre de personnes de 75 à 84 ans dans l’Hexagone devrait passer de quatre à six millions et près de quatre millions d’ainés pourraient connaitre une perte d’autonomie d’ici 2050 selon l’Insee.



Par ailleurs, selon le baromètre « Solitude et isolement » 2021 des Petits Frères des Pauvres, plus d’un demi-million (530 000 personnes âgées de plus de soixante ans) serait en situation d’isolement. D’autre part, entre 2014 et 2016, près de quatre millions de personnes se sont engagées auprès de leurs proches à domicile (les fameux « aidants ») en raison de leur âge ou d’un problème de santé.



Comme le souligne Mathieu Klein, président du Haut Conseil en Travail social : « le vieillissement de la population nous invite à revoir nos modèles d’action publique et à agir de manière coordonnée. Nous devons garantir un parcours résidentiel cohérent, repenser les financements et redonner du sens et du souffle aux métiers de l’accompagnement et du soin ».



Et de préciser : « c’est un enjeu pour les personnes âgées, mais aussi pour les aidants, insuffisamment pris en compte. Le recrutement et la formation de plusieurs milliers de professionnels sont également en jeu. »



De son côté, Florence Thibaudeau-Rainot indique que « nos aînés constituent une ressource, un soutien aux jeunes parents, aux plus jeunes, au tissu associatif et sont un réservoir d’expertise qui bénéficie à toute la société. Le vieillissement ne doit pas être pensé au seul prisme de la fragilité et de la dépendance ».



Dans ce contexte socio-démographique sans précédent, les élus des grandes villes ont identifié trois grands enjeux majeurs : l’accès à la santé, l’adaptation des logements et le soutien aux aidants et à l’aide à domicile. Il en a découlé dix-huit mesures pour permettre aux personnes âgées de vivre dans un environnement choisi et adapté.



Parmi elles :

Soutenir la mise en place d’observatoires de l’adaptation à la transition démographique à l’échelle des intercommunalités et des métropoles, réunissant l’ensemble des producteurs de données et de diagnostics tels que les agences régionales de santé, les caisses primaires d'assurance maladie, les bailleurs ou encore les agences d’urbanisme ;

Territorialiser les financements au sein de contractualisations pluriannuelles et globales et inciter de nouvelles métropoles à se saisir de la compétence « prévention de la perte d’autonomie » en déployant des financements à la hauteur des réalités démographiques ;

Construire une stratégie ambitieuse « d’aller-vers » et renforcer la lutte contre l’isolement et notamment accélérer le déploiement d’équipes mobiles pluridisciplinaires en mesure d’accompagnement à domicile sur le volet médico-social, y compris en matière de santé mentale ;

Faciliter l’accès à l’information et aux aides en soutenant les démarches de guichet territorial intégré (maison des aidants, maison de la longévité) et s’appuyer sur ces dispositifs pour déployer les initiatives nationales (service public de l’autonomie, MaPrimeAdapt’, dispositif d’appui à la coordination…) ;

Garantir le succès de MaPrimeAdapt’ en conjuguant droit au diagnostic pour tous et aides ciblées limitant les restes à charge pour les plus vulnérables.

Habitat, mobilités, autonomie… les territoires urbains agissent au quotidien et sont prêts à aller plus loin. Pour répondre efficacement à l'urgence et à cet enjeu de société, France urbaine appelle à penser le vieillissement dans toutes ses dimensions et propose des actions concrètes et de proximité, basées sur la confiance, la coordination et la contractualisation.

