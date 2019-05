Article publié le 27/05/2019 à 05:51 | Lu 191 fois Bien vieillir : les caisses de retraite se mobilisent en faveur du grand âge Les Caisses de retraite* tiennent à saluer la qualité de la concertation grand âge et autonomie pilotée par Dominique Libault qui a mis en lumière l’apport, l’ingénierie et la pertinence des programmes de prévention de l’interrégime retraite en direction des retraités fragiles.

Fortes de cette reconnaissance, les caisses de retraite confirment, dans un récent communiqué, leur investissement en proximité sur tous les territoires au côté des départements, des collectivités locales, des agences régionales de santé et de tous les acteurs de l’âge pour favoriser le vieillissement actif et en bonne santé. Le fameux bien vieillir en vogue depuis une dizaine d’années déjà.



La connaissance approfondie de leurs publics, leur offre commune en faveur du Bien Vieillir, leurs partenariats et le suivi de leurs actions leur permettent d’être un acteur clé de la prévention de la perte d’autonomie. Dans ce contexte, l’interrégime retraite poursuivra au côté de l’État son engagement résolu en faveur de la prévention des effets du vieillissement.



Bien Vieillir : les 5 engagements des caisses de retraite

- Informer et conseiller les retraités sur l’ensemble du territoire des ateliers en petit groupe pour des conseils personnalisés (nutrition, mémoire, équilibre, sommeil, activité physique, logement …).

- Proposer une évaluation globale des besoins à domicile si des difficultés apparaissent au quotidien.

- Accompagner les retraités dans les situations particulièrement difficiles : perte d’un proche, retour à domicile après hospitalisation…

- Favoriser le développement de logements adaptés au vieillissement, garantissant davantage de sécurité et de services : résidences autonomie, Marpa…

- Simplifier les démarches en collaborant avec de nombreux partenaires dont les collectivités territoriales. Ces partenariats doivent contribuer à coordonner les interventions et surtout simplifier les démarches des personnes âgées.



Une offre de prévention déclinée en trois domaines d’intervention

- Des informations et des conseils pour bien vivre sa retraite et anticiper sa perte d’autonomie.

- Des programmes d’actions et ateliers collectifs de prévention à destination des publics ciblés sur l’ensemble du territoire.

- Des actions individuelles à destination des plus fragiles reposant sur l’évaluation globale des besoins à domicile et des plans d’aide personnalisés.



*Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV), Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA), Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).











Dans la même rubrique : < > Prévention, aides et droits : une nouvelle campagne de la CNSA pour les ainés Même installé à l'étranger, être certain du respect de ses choix en cas d'incapacité