Bien vieillir grâce à l'alimentation : les recommandations du Conseil National de l'Alimentation Dans un contexte où le vieillissement de la population française s’accélère, le Conseil National de l’Alimentation (CNA) publie un nouvel avis pour repenser l’alimentation des personnes âgées. L’enjeu : faire de la nutrition un levier pour le bien vieillir, en assurant un accès digne et adapté à des repas équilibrés qui respectent les besoins, les habitudes et les préférences des seniors. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 13 Novembre 2024



Plus d'un tiers des Français auront dépassé la soixantaine à l'horizon 2050. Cette projection, aux répercussions considérables, figure au cœur de l'avis 92 émis par le Conseil National de l'Alimentation (CNA) en novembre dernier. Un document qui souligne l'urgence d'une problématique de santé publique face à l'importance capitale de l'alimentation dans le processus de "bien vieillir". Les besoins nutritionnels des seniors, souvent similaires voire supérieurs à ceux des adultes plus jeunes, sont de fait cruciaux pour le maintien des capacités cognitives et musculaires.



Le CNA insiste sur une conception de l'alimentation qui transcende la simple dimension nutritive. En effet, celle-ci englobe également le plaisir gustatif, les traditions culturelles ainsi que le respect des préférences personnelles. Que ce soit au sein des structures médico-sociales ou via les services de livraison de repas à domicile, ces éléments doivent impérativement être pris en compte pour satisfaire les besoins diversifiés des personnes âgées. Le rapport préconise notamment, pour répondre aux cas de baisse d'appétit ou de difficultés de déglutition, une offre alimentaire spécifique, à la fois saine et favorisant la convivialité.



L'équité d'accès à une nourriture saine pour tous représente un enjeu crucial, en dépit des disparités économiques et géographiques. Hors, les aides alimentaires actuelles pâtissent d'une répartition et d'une coordination déficientes. Le CNA met donc l'accent sur la nécessité de pallier ces disparités, en promouvant des solutions mobiles, en améliorant l'approvisionnement des zones isolées et en protégeant les budgets alimentaires des institutions d'accueil.



Face aux défis identifiés, le CNA formule trois ambitions et neuf recommandations et insiste sur l'impératif d'intégrer l'alimentation et l'exercice physique au coeur des politiques publiques. Le rapport préconise également une personnalisation des conseils nutritionnels selon les facultés cognitives et physiques des aînés et de les associer activement aux décisions les concernant.



Dans un contexte où le vieillissement démographique reconfigure les priorités de santé publique, l'avis du CNA nous rappelle qu'il est essentiel de reconnaître l'alimentation comme un outil fondamental pour préserver la santé, l'indépendance et la dignité des personnes âgées.

Les 3 ambitions du rapport du Conseil National de l'Alimentation, accompagnées de leurs 9 recommandations : Ambition A : Promouvoir l’alimentation comme facteur important du bien vieillir

Intégrer systématiquement l’alimentation et l’activité physique dans les politiques publiques.

Nuancer les recommandations nutritionnelles pour les personnes âgées, en tenant compte de leur santé, de leurs capacités fonctionnelles et cognitives.

Informer et sensibiliser les seniors et leur entourage aux bénéfices d’une alimentation adaptée et d’une activité physique régulière.

Ambition B : L’alimentation des personnes âgées : répondre aux enjeux du quotidien

Assurer une alimentation qui respecte les besoins nutritionnels, le plaisir de manger et les habitudes des seniors.

Proposer des dispositifs itinérants pour améliorer l’approvisionnement alimentaire dans les zones reculées ou pour les personnes isolées.

Sanctuariser le budget alimentaire dans les établissements de soins et pour le portage des repas à domicile.

Ambition C : L’alimentation des personnes âgées : un enjeu pour les politiques publiques

Associer les personnes âgées à l’élaboration des politiques publiques pour qu’elles répondent mieux à leurs attentes et préférences.

Former les acteurs et actrices intervenant auprès des seniors à la prise en compte des habitudes et préférences alimentaires des aînés.

Fixer un coût journalier minimum pour les denrées alimentaires dans les établissements d’accueil, les EHPAD et pour les services de portage de repas.

Ces ambitions et recommandations mettent en avant une approche globale et inclusive de l'alimentation pour le bien vieillir des seniors.







