Article publié le 18/02/2020 à 02:00 | Lu 2 fois Bien se loger pour mieux vieillir de Bruno Parmentier (livre) Les éditions Erès viennent de publier un ouvrage intitulé Bien se loger pour mieux vieillir, s'y préparer activement (280 pages, 14 euros) de Bruno Parmentier (ingénieur et économiste) et président du mouvement SOLIHA, spécialisé dans la rénovation solidaire de l’habitat. A noter une préface du sociologue Serge Guérin, grand spécialiste des questions du vieillissement.

De nos jours, de plus en plus de livres s’adressent aux seniors et/ou aux problématiques seniors. Et c’est bien légitime, puisqu’ils sont de plus en plus nombreux. Tous les sujets sont désormais abordés : de la santé au bien-être en passant par les exercices physiques, l’alimentation, la mobilité, l’aide à domicile...



Dernier en date ? Bien se loger pour mieux vieillir chez Erès. Un livre qui correspond parfaitement à l’air du temps et à la prise de conscience qu’un logement bien agencé et adapté au vieillissement permet de rester vivre à la maison plus longtemps.



Ce livre est écrit dans un langage simple et accessible à tous par un spécialiste de la question : Bruno Parmentier, président du mouvement SOLIHA, spécialisé dans la rénovation solidaire de l’habitat. Cet ouvrage aborde des questions que beaucoup d’entre-nous aimeraient éluder…



Où vieillir, avec qui ? Dans quel type de logement ? Comment aménager son domicile pour pouvoir y vivre plus longtemps en toute sécurité ? Faut-il faire des travaux pour gagner ou conserver son autonomie ? Etc. On voit également dans cet ouvrage préfacé par Serge Guérin, qu’il existe aujourd’hui de nombreuses aides financières et des conseils techniques. Paru le 6 février 2020.











Dans la même rubrique : < > Paris Habitat lance un service de portage en cas de panne d'ascenceur Les Jardins d'Arcadie : une nouvelle résidence à Amiens