Bien manger pour bien vieillir : 100 recettes faciles, santé & plaisir (livre) Bien manger pour bien vieillir, 100 recettes faciles, santé & plaisir s’annonce comme le tout premier livre de cuisine (aux Editions In Press, 250 pages, 24,90 euros) associant un chef cuisinier (Philippe Leyre), un médecin nutritionniste (Dr Patrick Serog) et une psychologue (Roseline Levy-Basse). Parce que nous sommes ce que nous mangeons… PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 17 Septembre 2024

En cette rentrée 2024, voici donc un beau livre à s’offrir pour bien vieillir. 250 pages richement illustrées qui permettent de se faire plaisir culinairement parlant, tout en favorisant le bien vieillir.



Dans ce nouveau concept éditorial, un chef s’associe à un médecin nutritionniste et à une psychologue ! Trois spécialistes pour cent recettes faciles pour bien manger et bien vieillir.



Plus concrètement, le chef Philippe Leyre a conçu les recettes, faciles à réaliser et adaptées pour vieillir en pleine santé. De son côté, le médecin nutritionniste Patrick Serog explique les qualités nutritionnelles de chaque recette : ses apports en protéines, lipides, fibres, calcium, magnésium…



Enfin, la psychologue Roseline Levy-Basse précise les bienfaits de la recette au niveau psychologique : savoir apprécier de manger seul ou en compagnie, se réjouir aussi de l’étape de préparation, partager avec ceux que l’on aime, retrouver des saveurs de l’enfance, découvrir des anecdotes…



Point important : ces recettes peuvent s’adapter aux spécificités de chacun : sans sel, moins sucré, protéiné ou encore répondre aux problèmes de diabète, d’ostéoporose, manque d’appétit…



A paraitre le 2 octobre 2024.







