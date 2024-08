Besançon : une octogénaire victime d’agression violente à domicile

Le 13 août dernier, aux alentours de 21h, une femme de 50 ans a simulé une livraison de fleurs pour s'introduire chez une dame âgée de 88 ans. Sous couvert de cette ruse florale, elle a commis un acte d'une violence inouïe : après avoir exigé de l'argent et essuyé un refus, l'agresseuse n'a pas hésité à rouer sa victime de coups et à tenter de la bâillonner avec un bas résille.



Les forces de l'ordre ont rapidement interpellé la suspecte âgée d'une cinquantaine d'années, grâce aux images captées par les caméras de surveillance d'un supermarché où le bouquet avait été dérobé peu de temps auparavant. Cette femme, déjà connue des services policiers pour des faits similaires et pour des problèmes liés à la toxicomanie, a été placée en garde à vue avant d'être déférée devant le parquet.



L'octogénaire agressée a subi des blessures nécessitant son hospitalisation ; son état s'est néanmoins amélioré au fil des jours. Quant au préjudice matériel, il se chiffre à environ 20 euros et quelques bijoux fantaisie...



Dans le sillage de cette affaire et de celles visant d'autres agressions envers les personnes âgées, la police nationale a mis en œuvre un dispositif expérimental visant à renforcer la sécurité des seniors dans la ville. Ce plan prévoit notamment des patrouilles quotidiennes et pourrait être étendu sur le territoire national.



La mise en cause sera jugée en comparution immédiate ce lundi 26 Aout. Une réponse judiciaire rapide qui témoigne de la gravité des faits et du caractère impérieux d'une réponse pénale face à la recrudescence des violences envers les personnes âgées. Ces dernières sont en effet devenues les victimes privilégiées de nombreux déliquant(e)s en raison de leur vulnérabilité, qui en fait des proies plus faciles que d'autres catégories de la population.