Article publié le 04/09/2019 à 01:00 | Lu 75 fois Bateaux de plaisance : du nouveau concernant les cartes de circulation Vous venez d'acquérir un bateau de plaisance pour naviguer dans les eaux intérieures (rivières, lacs, canaux). Depuis le 5 août 2019, la carte de circulation ainsi que le certificat international de bateau de plaisance de navigation intérieure vous sont transmis électroniquement. C'est ce que précise un arrêté paru au Journal officiel du 11 août 2019.





Les modèles de cette carte de circulation de bateau de plaisance en eaux intérieures et du certificat international de bateau de plaisance de navigation intérieure ont changé et sont dorénavant dématérialisés et transmis électroniquement au plaisancier.



À savoir : les cartes de circulation et les certificats délivrés selon les modèles antérieurs sont toujours valables.



