Bande dessinée : Octofight 1, au-delà de 80 ans, vous n'êtes plus soignés... vous êtes euthanisiés

Les éditions Glénat viennent de publier Octofight 1 nouvelle bande dessinée « seniors » de Nicolas Juncker et Chico Pacheco. L’histoire ? Celle d’un octogénaire en 2050 qui, malade dans un régime dictatorial, perd ses droits et doit être euthanasié. Sauf qu’il ne l’entend pas de cette oreille !





Récemment, deux « BD seniors » aux antipodes l’une de l’autre ont connu un beau succès en librairie :



Aujourd’hui, c’est aux éditions Glénat de proposer une nouvelle bande dessinée en noir et blanc mettant en scène des ainés. Baptisée Octofight 1 (il devrait y avoir deux autres tomes), cette BD de Nicolas Juncker et Chico Pacheco met en scène Stéphane Legoadec, un octogénaire qui vient de recevoir ses résultats d’analyse…



Dommage pour lui ; sa santé n’est pas bonne. Elle est même mauvaise… Agé de 82 ans et avec ce régime totalitaire gouverné par Mohamed-Maréchale Le Pen (tout un programme), les citoyens âgés ne sont plus soignés.



Dans ce monde de « demain », il y a trop de vieux et les soigner coûtent trop chers (cf. les dernières polémiques durant la Covid-19 où certains ainés n’auraient pas été soignés au profit de personnes plus jeunes…). Ces derniers, s’ils sont malades, perdent leurs droits et sont euthanasiés au-delà de 80 ans.



