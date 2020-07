Article publié le 30/07/2020 à 09:07 | Lu 50 fois Balajo : pour faire la fête en maison de retraite dans une ambiance "fifties"





La société Géria Contract, spécialisée dans la fourniture de services et équipements aux maisons de retraite, propose Balajo, un espace convivial et festif très fifties et un tantinet nostalgique qui permet d’offrir aux résidents une journée de danse, de musique et de jeux. Un concept intéressant.

Le Balajo est un nom qui résonne aux oreilles de la plupart des seniors et des ainés. En effet, il s’agit d’un bar-dansant parisien de Bastille, dans le 11ème arrondissment, très réputé qui a fait dansé des générations depuis 1935.



Ce nouveau concept d’espace convivial imaginé pour les maisons de retraite propose d’installer un décor et ses accessoires qui permettent, le temps d’une journée de se replonger quelques décennies en arrière !



Autour d’une piste de danse, deux ambiances déco, bar rétro et brasserie, pour se divertir autour du juke-box ou sur le bal parquet ! Faire revivre les années 50, pouvoir danser, écouter de la musique, jouer au flipper ou au billard, lancer des parties de babyfoot et simplement recevoir sa famille dans un espace convivial et intergénérationnel, telle est la vocation de ce concept qui fait remonter moults souvenirs !



« Le rire est une véritable cure de jouvence ; Créer des espaces festifs et conviviaux pour mettre de la gaieté dans le cœur des résidents est aujourd’hui primordial. Raviver les mémoires, faire vibrer les cœurs et les corps par la musique, la danse et le lien social créé, c’est un joli challenge » conclut Didier Videgrain, PDG de Géria Contract.









