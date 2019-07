Article publié le 08/07/2019 à 02:25 | Lu 89 fois Baccalauréat 2019 : le doyen de l'épreuve de cette année a 77 ans Chaque année nous avons le plus jeune et le plus âgé des candidats au baccalauréat : pour 2019, le plus jeune -et c’est un record absolu- avait 11 ans, sept mois et quelques jours et le plus ancien, Michel Barda, qui va d’ailleurs passer au rattrapage, avait 77 ans.

Cette année, c’est donc la seconde fois qu’un candidat est aussi jeune avec 11 ans et sept mois (battant le record de l’année dernière avec onze ans et dix mois). Il s’agit là d’un record absolu en la matière puisque c’est l’âge d’être en sixième pour cet élève de l’Académie de Versailles (Bac S) !



A l’autre bout de l’échelle des âges et sur les 743.594 élèves, c’est un candidat âgé de 77 ans qui vit dans l’Yonne, qui s’est présenté aux épreuves, Michel Barda. Soit tout de même 65 ans de différence entre ces deux élèves !



Oui mais voilà, tout ne s’est pas déroulé comme il le fallait pour notre doyen du bac 2019 qui a obtenu 9,41 de moyenne dans la section Bac L et qui va devoir passer au rattrapage demain (23 points à rattraper). Le septuagénaire visait la mention assez bien.



Pourquoi avoir décidé de le repasser à cet âge ? Tout simplement car il l’avait loupé il y a… cinquante-quatre ans de cela et qu’il ne l’avait jamais vraiment digéré. Espérons qu’il récupère les points manquants dans les épreuves de demain.



Rappelons qu’il n’y a pas d’âge minimum ou maximum pour passer cette mythique épreuve. Si l’envie vous prend, rendez-vous à la rentrée prochaine ! Ce, quel que soit votre âge !



A noter que le doyen de 2019 est loin du record de 2015 puisque cette année-là, le plus vieux des candidats était âgé de 93 ans ! Ce qui illustre bien que l’on vieillît mieux et que l’on reste en forme de plus en plus longtemps !











