Article publié le 18/06/2018 à 04:51 | Lu 145 fois Baccalauréat 2018 : le doyen de l'épreuve de cette année a 76 ans Alors que les épreuves du bac 2018 démarrent ce jour dans toute la France, le plus âgé des élèves de cette année affiche 76 ans printemps ! Quant au plus jeune candidat, il a 11 ans, soit 65 ans de différence entre les deux !

C’est le grand jour. Les ventres sont serrés et les cerveaux concentrés. Il va falloir plancher… En effet, c’est aujourd’hui que les 753.148 candidats au baccalauréat 2018 vont entamer les épreuves écrites du millésime 2018, ce, dans 4.635 centres à travers la France.



Cette année, c’est la toute première fois qu’un candidat est âgé de 11 ans et dix mois (une jeune fille restée anonyme), le record en la matière puisque c’est l’âge d’être en sixième ! A l’autre bout de l’échelle des âges, c’est un candidat âgé de 76 ans qui va prendre part aux épreuves. Soit tout de même 65 ans de différence entre ces deux élèves !



A noter que le doyen de 2018 est loin du record de 2015 puisque cette année-là, le plus vieux des candidats été âgé de 93 ans ! Ce qui illustre bien que l’on vieillit mieux et que l’on reste en forme de plus en plus longtemps !



Rappelons qu’il n’y a pas d’âge minimum ou maximum pour passer cette mythique épreuve. Si l’envie vous prend, rendez-vous à la rentrée prochaine ! Quel que soit votre âge ! Quant à ceux de cette année, on leur souhaite de bonnes épreuves ! A vos stylos.