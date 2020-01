Avec ou sans moustache : être le sosie de soi-même (BD)

De plus en plus de bandes dessinées mettent en scène des personnes âgées. De la dépendance aux amours seniors en passant par les maisons de retraite, les thèmes sont variés et traités sous le signe de l’humour, de la tendresse, de la réalité, etc.



Récemment, deux « BD seniors » aux antipodes l’une de l’autre ont connu un beau succès en librairie : Les vieux fourneaux (énorme « carton » avec même la sortie d’un film) et L'obsolescence programmée de nos sentiments.



En début d’année 2020, Bamboo éditions va publier Avec ou sans moustache de Courty et Efix. L’histoire est celle de Rochielle, un comédien qui a eu du succès au cinéma il y a… trente ans déjà avec la trilogie des Copains d’alors. À tel point qu’un producteur a l’idée de reformer l’équipe pour une nouvelle aventure.



Oui mais voilà, Rochielle s’est fâché avec tous ses partenaires de l’époque et a quitté le métier. Pourtant la tentation des caméras reste forte et le projet est tentant. Un matin, l’ancien acteur décide de se raser la moustache et de passer le casting pour le rôle en tant que sosie.



Fascinée par la ressemblance entre le comédien et Rochielle (et pour cause), l’équipe va se laisser aller à un déballage en règle de tout ce qui s’est dit derrière son dos.