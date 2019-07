Article publié le 02/07/2019 à 02:00 | Lu 124 fois Avant j'étais vieux : une spectacle musical pour un passage positif vers la retraite On le sait, le passage à la retraite peut être un moment difficile. Une véritable rupture de vie. Dans ce contexte, il convient de se préparer… Pour ce faire, l’action sociale de l’Assurance retraite propose un peu partout en France, un spectacle musical intitulé Avant, j’étais vieux, qui aborde avec légèreté le passage à la retraite.

Voici une idée originale mise en place l’action sociale de l’Assurance retraite. En effet, depuis quelques temps déjà, elle propose à travers toute la France, l’organisation d’un spectacle musicale intitulé Avant, j’étais vieux, mis en scène par la compagnie uGo&Play qui aborde avec bonne humeur, le passage à la retraite.



Ce show vient d’être présenté au Kremlin-Bicêtre près de Paris et a remporté un franc succès avec 300 spectateurs ! Drôle et bienveillant, ce spectacle adresse un message positif sur le bien-vivre à la retraite et s’inscrit pleinement dans l’engagement de l’Assurance retraite en faveur de l’autonomie pour bien vieillir.



Parallèlement, les spectateurs ont pu bénéficier de conseils sur les stands d’information présent sur place et s’inscrire à des ateliers de prévention proposés par l’Assurance retraite et ses partenaires. Après le spectacle, Jean-Jacques Amyot, sociologue spécialiste des personnes âgées, a animé une conférence, soulignant que le passage à la retraite était un évènement sans équivalent et donnant des recommandations pour bien vivre les… 25 à 30 années suivantes.



Ce spectacle a déjà été proposé en Aquitaine, Bourgogne Franche-Comté et Rhône-Alpes. De nouvelles représentations seront prochainement proposées aux retraités franciliens. La programmation des futures représentations en Île-de-France sera prochainement mise en ligne sur le site www.lassuranceretraite-idf.fr













Dans la même rubrique : < > 10 conseils pour bien vivre à deux sa retraite (ebook) Info Retraite : une nouvelle façon d'accompagner les assurés