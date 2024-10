Autonomia : un pas de plus vers le mieux-vieillir à domicile Autonomia, expert de l’organisation de vie à domicile annonce un partenariat avec les caisses de retraite Malakoff Humanis et AG2R La Mondiale. Grâce à cette collaboration, les affiliés de ces caisses pourront désormais bénéficier d'une prise en charge partielle ou complète de l’accompagnement personnalisé des seniors qui seront accompagnés par les conseillers Grand-âge Autonomia. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 11/10/2024 à 01:00

On le sait, bien-vieillir à domicile, chez soi, c’est non seulement une aide à domicile digne de ce nom, mais également la sécurisation de son habitat, l’étude des aides et financements possibles, la coordination des soins, l’analyse de la situation “administrative” de la personne ainsi que la construction d’un projet de vie social personnalisé.



Moins coûteux qu'une entrée en institution (mais aussi moins traumatisant), vieillir à domicile souhaite devenir encore plus accessible grâce au partenariat d’Autonomia avec les caisses de retraite Malakoff Humanis et AG2R La Mondiale.



Plus concrètement, cela permet à leurs affiliés de bénéficier d'une prise en charge complète ou partielle de ces services d’accompagnement.



Comme le souligne Houda Karaouli, directrice déléguée d’Autonomia : « financer ces démarches préventives revient moins cher à la Nation que de gérer des urgences, des hospitalisations récurrentes ou des séjours prolongés en EHPAD ».



Et cette spécialiste d’ajouter : « l'avenir des seniors, c’est le domicile ! C’est admirable de constater que des acteurs clés (…) se mobilisent sur ces enjeux sociétaux et affirment leur soutien aux personnes âgées et à leurs aidants en signant des partenariats comme le nôtre ».



Pour assurer un accompagnement complet des personnes, Autonomia s’appuie sur les réseaux des différentes marques du groupe Oui Care (700 agences en France) ainsi que sur ses nombreux partenaires nationaux et locaux.



Parfois appelé « care manager » ou « coordinateur autonomie », le métier de « Conseiller Grand-âge » est spécifiquement conçu pour répondre aux souhaits des seniors de vieillir chez eux.



En facilitant la mise en place et la coordination de l’ensemble des services nécessaires (soins, assistance quotidienne, sécurité, équipements, loisirs, bien-être, ...), le Conseiller Grand-âge Autonomia s’assure que les besoins et habitudes des personnes âgées soient pris en compte dans leur globalité, au-delà des simples pathologies ou incapacités.



Cette approche holistique vise à garantir la sérénité et la sécurité des personnes âgées accompagnées, leur permettant de vivre chez eux dans des conditions dignes. Ce professionnel joue un rôle clé en proposant un diagnostic personnalisé, en assurant la mise en œuvre et en garantissant le suivi des actions mises en place.



Il accompagne ainsi les structures d’aide à domicile ainsi que les professionnels de terrain, en collaboration avec les ainés et leurs aidants, pour offrir une prise en charge complète et intégrée de l’avancée en âge. Cette démarche offre une alternative aux établissements, comme les EHPAD, et remet la personne aidée au centre de son plan d’accompagnement ou de vie.



Et Houda Karaouli de conclure : « trop souvent, la personne âgée, sous prétexte qu’elle n’a plus 100 % de ses capacités cognitives, n’est pas inclue dans la recherche de solutions. Notre démarche est différente. La méthode Autonomia positionne la personne aidée au cœur de son diagnostic, sans oublier ses aidants et les personnes de son environnement ».







