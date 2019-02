Article publié le 01/02/2019 à 03:58 | Lu 138 fois Australie : ils meurent à quelques minutes d'intervalle après 70 ans de mariage Voici une belle et triste histoire. En effet, un couple de nonagénaires australiens qui s’était rencontré il y a soixante-dix ans, est mort le 6 janvier dernier, le même jour, à quelques minutes d’intervalle. Ils se tenaient la main. Mourir d’aimer chantait Aznavour. Il ne croyait pas si bien dire…

On dit que parfois, certaines personnes âgées, à force de vivre ensemble pendant des années, voire des décennies, finissent par se ressembler. Une sorte de mimétisme sûrement. Mais de temps à autre, cette symbiose va encore plus loin. De fait, il arrive que ces couples fusionnels se suivent, même dans la mort.



C’est le cas de ces deux Australiens, Norma June Platell (90 ans, atteinte d’Alzheimer) et Francis Ernest Platell (92 ans). Ce duo fusionnel a eu trois enfants ; il vivait dans la même maison de retraite depuis quelques mois. Ils ne se quittaient pas. Regardaient la télé ensemble, se promenaient ensemble, dormaient ensemble dans leurs lits séparés, ils se tenaient toujours par la main…



Norma aimait écrire que dans la vie, les seules choses véritablement importantes, étaient la famille, les amis, l’amour, la loyauté et l’intégrité. De son côté, Francis pensait qu’il ne fallait jamais se plaindre et qu’il fallait toujours terminer une conversation sur une note joyeuse.



Ces deux-là auront vécu sept décennies ensemble. En tout, 70 ans de vie commune faite de joie, de bonheur, de tristesse, d’inquiétudes, etc. Ils espéraient célébrer leurs noces de platine le mois prochain. La vie, ou plutôt la mort, en a décidé autrement.



En effet, le 6 janvier dernier à 23h45, alors qu’ils étaient tous les deux couchés sur leur lit dans leur maison de retraite, l’aide-soignante est revenue les voir quelques minutes après les avoir laissés seuls : ils se tenaient la main, mais la grande faucheuse était passée dans ce court laps de temps.



Même le médecin qui est venu les examiner n’a pas su dire qui était parti en premier… De fait, leur certificat de décès indiquera donc non seulement le même jour, mais la même heure ! Ils ont été incinérés à quelques minutes d’intervalle. Lui en premier car il voulait toujours vérifier que l’endroit était sûr et que sa femme pouvait y aller…



Au-delà du simple fait divers, soulignons que ce cas n’est pas isolé. Il arrive en effet, de temps à autres, que des personnes âgées meurent le même jour après des années et des années de vie commune.



Une histoire similaire s’est produite au printemps 2017 par exemple : Frank et Joyce Dodd ont vécu pendant 77 ans ensemble. Puis un jour, les deux sont tombés malades. Il est mort le 8 avril dernier, suivi quelques heures plus tard, par sa tendre et chère épouse…











