Article publié le 25/07/2019 à 10:31 | Lu 200 fois Australie : BusBot, un bus autonome en test dans un village pour seniors On le sait, la mobilité est l’un des points clé en matière de bien vieillir. Dans ce contexte, un essai est actuellement mené en Australie, au sein de Marion Grove, un village de retraités, qui a mis en place BusBot, un bus autonome pour le transport des résidents.

La voiture autonome n’est pas encore totalement au point… En revanche, sur de petits trajets et dans des zones restreintes, on voit se développer les bus autonomes. Des véhicules sans chauffeur qui transportent les passagers d’un point A à un point B en passant par C…



Bien conscient de l’importance de la mobilité de ses résidents, un village de retraités australiens, Marion Grove, situé au nord de Sydney sur la côte, vient de mettre en place BusBot, un mini bus autonome, tout de bleu vêtu avec feuillage et oiseaux. Pour le moment, il s’agit d’un essai qui va durer près de six mois.



Ce bus sans chauffeur transporte les résidents et calcule lui-même les trajets les plus optimaux en fonction des besoins des seniors. Ce service comporte en plus du véhicule, une application qui indique aux clients l’arrêt le plus proche où attendre la navette et l’endroit où ils seront déposés !



Une solution encore à l’essai mais qui préfigure très probablement les transports en commun de demain. Affaire à suivre.











Dans la même rubrique : < > Japon : un autocollant pour identifier les conducteurs âgés Elections européennes : comment voter par procuration ?