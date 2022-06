Article publié le 15/06/2022 à 01:00 | Lu 121 fois Aude : la maltraitance traitée au théâtre de Carcassonne





Le Département de l'Aude s'associe à la Journée internationale contre la maltraitance des personnes âgées et organise une après-midi de sensibilisation à l'attention du grand public, ce 16 juin à l'Hôtel du Département de Carcassonne, sous la forme d'un théâtre-forum.

Sensibiliser aux situations à risque de maltraitance

"Si l'on n'y prend garde chacun peut, à un moment ou l'autre, devenir maltraitant". Partant de ce constat, les actions de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées et en situation de handicap sont plus que jamais indispensables.



Le Département de l'Aude, par l'intermédiaire de son service action sociale personnes âgées/personnes handicapées, a choisi de s'associer à la journée internationale contre la maltraitance des personnes âgées en proposant un théâtre forum "Faut-il mots dire ?", l'après-midi du 16 juin, dans la salle Gaston-Defferre de l'Hôtel du Département à Carcassonne.



Les spectateurs deviennent "spect-acteurs"

Cette forme de théâtre interactif est avant tout un débat théâtral. Le principe ? Après la présentation d'une situation, une discussion s'instaure avec le public, puis la scène est rejouée avec les solutions possibles proposées par les spectateurs, qui deviennent des "spect-acteurs".



Deux spectacles entre 14h et 16h30 seront proposés par la compagnie Mises en scène :

- Situation de maltraitance à domicile : Jeanne est auxiliaire de vie chez Thérèse, hémiplégique. Elle ne sait comment réagir face au comportement maltraitant du frère de cette dernière.



- Situation de maltraitance en institution : André est hospitalisé en soins de longue durée suite à un AVC. Il souffre de troubles mnésiques et est en fauteuil roulant. Corinne, aide-soignante surchargée de travail, lui impose des soins. Marie sa collègue, n'est pas toujours d'accord avec Corinne.



La matinée du jeudi 16 juin sera réservée à une rencontre entre professionnels.



