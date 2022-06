Article publié le 03/06/2022 à 03:37 | Lu 3258 fois Au bout du fil : un 1.000.000ème coup de fil pour combattre activement la solitude des seniors





L’association Au bout du fil, qui combat la solitude des anciens depuis plus de dix ans par une présence téléphonique, vient d’annoncer son 1.000.000ème coup de fil donné à une personne âgée inscrite à son service et en profite pour rappeler qu’elle recherche toujours des appelants bénévoles…





Pour les personnes âgées, confrontées à la solitude, à l’isolement et parfois à la souffrance (le Covid n’a pas arrangé les choses), ces conversations sont clairement un moment de dialogue et souvent, de réconfort.



Ces échanges, même à distance, contribuent à maintenir un lien social avec les personnes âgées esseulées qui ressentent le besoin de parler et d’échanger. Chacune d’elles a la garantie de recevoir un coup de fil amical au moins une fois chaque semaine. Elle sait qu’on pense à elle.



Chaque semaine, cette action solidaire est renouvelée grâce à l’engagement de femmes et d’hommes qui donnent bénévolement un peu de leur temps.



Être appelant bénévole, c’est simple, modulable et convivial, depuis chez soi. Il suffit d’avoir envie de bavarder, de partager avec autrui et d’être majeur, c’est tout. L’association recherche 100 nouveaux appelants bénévoles pour répondre à la solitude croissante et à l’isolement chez les ainés.



Les moyens technologiques mis en œuvre permettent aux bénévoles d’appeler gratuitement de leur domicile, selon un planning défini par eux-mêmes et à raison d’au moins 2 h par semaine. Il s'agit donc d’un bénévolat très modulable. Les conversations durent en moyenne 20 minutes.



Depuis 2007, ce service original existe grâce au soutien financier de tous les partenaires de l’association : en particulier le régime général de retraite CNAV et certaines caisses de retraite complémentaires AGIRC ARRCO.



Rappelons enfin, qu’en France, il y a 6 millions de personnes âgées de 75 ans et plus, et que la moitié d’entre-elles vit seule.



Renseignements, dossier d'information, candidature bénévole :

Au bout du fil, Association Loi 1901

01 70 55 30 69

