Atout Senior : un programme expérimental pour favoriser la reconversion professionnelle des seniors France Travail (ex-Pole Emploi) Ile-de-France et l’institut de formation Ifocop viennent de lancer un dispositif de formation qui se veut « innovant » visant à accompagner, d’ici fin 2025, mille demandeurs d’emploi de plus de 50 ans dans leur parcours de reconversion. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 14/11/2024

On le sait, l’emploi des seniors en France est une catastrophe… De nos jours, quatre générations se côtoient dans le monde du travail et les entreprises. Quatre générations différentes et parmi elles, les seniors qui restent souvent stigmatisés.



Malgré une légère amélioration de l’emploi des seniors ces dernières années, la France demeure en-deçà de la moyenne européenne concernant le taux d'emploi des personnes de 55 à 64 ans.



Selon les chiffres de la DARES publiés en septembre 2024, 58,4 % des 55 à 64 ans avaient un emploi en 2023 contre 63,9% en moyenne en Europe. En Ile-de-France, le taux d’emploi des seniors est fort avec 65, 2 % des plus de 50 ans qui exercent un emploi.



Dans ce contexte, France Travail IdF et Ifocop, deux partenaires depuis plusieurs années, ont décidé d’intensifier leur collaboration en lançant ce programme expérimental (encore un diront certains) baptisé : « Atout Senior », spécifiquement dédié aux demandeurs d’emploi de 50 ans et plus en Ile-de-France.



Plus concrètement, ce programme va proposer aux seniors plus de 22 formations-métiers certifiantes autour de métiers du tertiaire en tension : contrôleur de gestion, comptable, assistant et responsable RH, secrétaire assistante, assistant logistique, acheteur, manager de rayon, gestionnaire de paie, négociateur immobilier, manager de rayon, chargé de développement commercial…



Ce dispositif s’appuie sur le modèle pédagogique « 4+4 » d’ifocop : quatre mois de théorie (560 heures) suivis de quatre mois d’application pratique en entreprise (602 heures). Une formule qui mêle théorie et pratique en entreprise.



Cette formule aurait déjà fait ses preuves : sur l’année 2022-2023, les 50 ans et plus ont représenté 10% des 100 000 apprenants d’Ifocop et leurtaux de retour à l’emploi se situait à 83%. La formation est co-financée à 75 % par les entreprises et à 25% par les apprenants via leur compte professionnel de formation (CPF), avec un abondement possible de France Travail pour le reste à charge.



En tant que stagiaire de la formation professionnelle, ces derniers peuvent par ailleurs continuer à percevoir leurs allocations ou bénéficier d’aides spécifiques durant tout leur parcours de formation s’ils ne sont plus indemnisés par France Travail.



Cette expérimentation débute dans les cinq centres Ifocop d’IdF dès octobre 2024 et les partenaires se donnent un objectif ambitieux pour cette expérimentation qui prendra fin en 2025. Si les taux de retour à l’emploi sont supérieurs à 80%, le dispositif pourrait être déployé dans d’autres régions et s’étendre à davantage de demandeurs d’emploi seniors à partir de 2026.



Comme l’explique Nadine Crinier, Directrice Régionale France Travail en Ile-de-France : « dans un marché du travail en pleine mutation, les métiers d’aujourd’hui ne seront pas ceux de demain. Le développement des compétences va devenir capital pour tous les publics dont les seniors ».



Et de poursuivre : « à France Travail, nous pensons que toutes les compétences doivent être révélées pour devenir utiles. Notre action est donc d’accompagner les seniors vers les métiers qui recrutent en agissant sur le développement des compétences via la formation au service d’une activité professionnelle jusqu’à la retraite ».



« La reconversion permet aux seniors non seulement de retrouver confiance, mais aussi de réorienter leur carrière vers des métiers en forte demande ou porteurs de sens », déclare de son côté Bertrand Lamour, Président d’Ifocop.







