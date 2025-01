Atout Senior : un démarrage réussi, le point avec Sylvain Reymond de "Les entreprises s'engagent" Avec plus de 250 participants déjà engagés et un taux de retour à l’emploi ciblé de 80 % dans les 6 mois, ce dispositif unique lancé depuis septembre 2024, basé sur le modèle « 4+4 », mêle formation théorique et immersion en entreprise pour maximiser les chances de succès des 50 ans et plus. Le point avec Sylvain Reymond, Directeur Général de la Communauté « Les entreprises s’engagent ». PAR SENIORACTU.COM | Publié le 27/01/2025

Sylvain Reymond, vous êtes DG de la Communauté « Les entreprises s’engagent ». Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots les missions et le fonctionnement de ce GIP ?

La Communauté « Les entreprises s’engagent » est la première coalition publique-privée dédiée à l’engagement des entreprises sur les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Elle regroupe plus de 100 000 entreprises autour de 10 axes prioritaires qui couvrent l’ensemble du spectre de la RSE (jeunes, handicap, sobriété énergétique, seniors, quartiers prioritaires, lutte contre la récidive, sport, lycées professionnels, achats inclusifs, réfugiés).



Grâce à la plateforme www.lesentreprisessengagent.gouv.fr et les 101 clubs départementaux « Les entreprises s’engagent », la Communauté accompagne les entreprises de toutes tailles, de tous secteurs et de tous les territoires de France à passer à l’action et s’engager concrètement en faveur d’une société inclusive et d’un monde durable.



Comment la Communauté « Les entreprises s’engagent » traite-t-elle la problématique de l’emploi des seniors ?

Au sein de la Communauté « Les entreprises s’engagent », nous avons la conviction qu’investir dans l’insertion professionnelle des seniors constitue à la fois un levier de performance pour l’entreprise et son écosystème, et une chance pour l’intérêt général.



C’est pourquoi nous avons lancé la thématique d’engagement « Mon entreprise s’engage pour l’insertion professionnelle des seniors » sur la plateforme en octobre 2024.



Pour agir, les entreprises sont accompagnées parla Communauté et ses partenaires, dont France Travail et l’APEC, pour par exemple accueillir des demandeurs d’emploi seniors en reconversion professionnelle, les recruter en contrat de professionnalisation ou pour les embaucher et les mentorer.



Depuis la création de ce 10e engagement dédié aux seniors sur la plateforme LES, constatez-vous une mobilisation des entreprises de votre communauté pour l’emploi des 50+ ?

Le lancement de ce 10e engagement autour des seniors a bien sûr permis d’accélérer la mobilisation des entreprises de la Communauté via l’organisation de plus de 50 événements partout en France, qui peuvent prendre la forme de rencontres, de job dating…



Plus largement, les entreprises actives au sein de la communauté recrutent 72,7% de plus de publics seniors que les autres entreprises en France !



Comment accompagnez-vous la promotion du programme Atout Senior auprès de ces entreprises en Île-de-France ?

Nous proposons à chaque entreprise membre de notre Communauté qui souhaite s’engager sur la thématique Seniors de bénéficier d’un accompagnement par un conseiller entreprise de France Travail qui pourra leur présenter le programme Atout Senior.



Ce dernier a été récemment présenté lors de notre Workshop intitulé « Seniors : comment engager mon entreprise ? » et accessible sur notre plateforme en replay.



Il est clair que nous allons poursuivre cette volonté de sensibiliser et d’engager davantage d’entreprises sur les seniors.







