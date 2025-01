Atout Senior : Catherine Fontanel, se former pour mettre à jour ses compétences Catherine Fontanel, 57 ans, formation Responsable qualité hygiène et sécurité. La reconversion professionnelle peut être motivée par plusieurs facteurs. Il y a souvent une nécessité : le métier pratiqué devient obsolète ou plus adapté, notamment avec l’âge, ou bien il est plus difficile de s’épanouir dans ce que l’on fait. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 30/01/2025

Mais pour moi, c’est aussi un moyen de repartir à zéro. Dans ma précédente carrière, j’ai travaillé dans de grands groupes comme L’Oréal ou Yves Saint Laurent, en tant que responsable du service client.



Mais à un moment, je me suis sentie démotivée, mes valeurs avaient évolué et je me suis rendue compte que je n’avais plus d’envie pour ce milieu. C’est pourquoi j’ai tout lâché pour partir 4 ans en expérience humanitaire.



Quand je suis revenue, j’étais déconnectée de mon métier, je n’avais plus les dernières compétences techniques. C’est ce qui m’a poussé à me former chez ifocop, dans le cadre du programme Atout Senior.



En choisissant la formation QHSE, j’avais besoin de retrouver l’aspect relationnel et polyvalent de mon ancien métier, mais dans un environnement plus responsable et éthique, avec de vrais leviers correspondant à mes valeurs.



Le plus gros frein que j’ai ressenti est le doute quant à ma capacité à me remettre dans un cursus aussi intense. Au début, je me demandais si je pouvais reprendre à un rythme aussi soutenu qu’un jeune.



Mais pour le moment, tout va bien, je suis même « locomotive », sur certains points dans le groupe (où je suis la plus âgée). Réapprendre à mon âge me donne un sérieux « coup de jeune » !



Lors de ma recherche d’application pratique en entreprise, j’espère que les entreprises comprendront l’importance d’intégrer des profils expérimentés. On peut apporter des expériences enrichissantes, avec une approche différente et complémentaire.



C’est un échange de savoir-faire qui peut vraiment nourrir une équipe. Il ne faut pas avoir peur de la différence d’âge ou d’expérience. Au contraire, plus qu’une richesse, c’est un atout.







