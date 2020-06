Article publié le 23/06/2020 à 04:53 | Lu 339 fois Atol Zen : la paire de lunettes qui alerte en cas de chute d'une personne âgée





Disponibles en magasin depuis le mois dernier, les lunettes intelligentes Atol Zen visent à apporter bien-être et sérénité aux personnes âgées en lançant une alerte automatique en cas de chute ! Pour prévenir en cas de besoin, un bouton situé sur la branche droite permet également d’émettre un appel manuellement. Un concept intelligent dans la mesure où quasiment tous les ainés portent des lunettes !





Et pour l’Hexagone, ce sont : 400.000 chutes par an et 12.000 décès par an (plus que la grippe dont on parle nettement plus) et des coûts des soins avoisinant 2 milliards/an. Dans ce contexte, on comprend mieux l’intérêt de mettre en place des solutions qui préviennent ces chutes et qui préviennent en cas de chute !



L’une des dernières en date ? Atol Zen, une monture de lunette intelligente qui alerte les secours en cas de détection automatique de chute ou d’alerte manuelle. Une technologie qui a demandé deux années de recherche et développement.



Plus concrètement, il s’agit d’une paire de lunettes qui est dotée à l’intérieur de l’une des deux branches de la monture, d’une carte électronique qui détecte en temps réel la chute de la personne. A ce moment, la borne jumelée à la paire de lunettes, émet un signal sonore qui informe la personne que l’assistance est déclenchée.



La plateforme, disponible 24h/24, entre ensuite en contact avec elle via la borne d’appel afin de la questionner sur son état de santé et en déterminer la gravité pour envoyer les secours si nécessaire.



Cette technologie simple est très facile d’utilisation et ne nécessite aucune connexion internet au domicile. Elle fonctionne avec des piles, très faciles à changer grâce au boîtier piles situé sur la branche gauche de la monture. Elle se connecte à un boitier Intervox (groupe Legrand), fourni par Allianz Assistance, qui assure la liaison permanente avec le plateau d’appel.



Légères et confortables, ces lunettes, dessinées par le designer Alain Miklitarian, sont déclinées en deux modèles : homme et femme.



« Si 31% des personnes âgées déclarent trouver que les aides médicales renvoient une mauvaise image, le dispositif que nous proposons, des lunettes à la technologie invisible, leur offre une solution non stigmatisante, pratique et très rassurante pour leurs aidants » commente Eric Plat, PDG d’Atol Les opticiens.



Cette paire de lunettes est bien sûr compatible avec tous les verres ophtalmiques. A ce titre, elles sont prises en charge par l’assurance maladie et les mutuelles. L’abonnement au service de téléassistance est de 25,90 euros pour une personne et de 36 euros pour un couple.



