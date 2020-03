Article publié le 13/03/2020 à 01:00 | Lu 175 fois Assurance-vie : misez sur un investissement plus que rentable ! Avez-vous pensé à l’assurance-vie ? Sachez qu’il s’agit du placement favori des Français car il multiplie les avantages. C’est un contrat qui vous permettra de rythmer votre vie et toutes les étapes auxquelles vous allez faire face. Vous pourrez ainsi penser paisiblement à préparer votre retraite ou organiser aussi la transmission de votre patrimoine. Être gagnant sans prendre de risques ? Songez à l’assurance-vie !

Souscrire une assurance-vie : rien de plus simple pour épargner !

La souscription d’un tel contrat est en effet accessible à tous. Votre banquier vous l’a peut-être même déjà suggéré. Aujourd’hui, avec l’apparition des banques en ligne, vous pouvez aussi souscrire une assurance-vie grâce à des services proposés sur les sites desdites banques.



Par voie électronique ou plus traditionnellement en passant par votre conseiller bancaire, la souscription d’un tel contrat n’a jamais été aussi simple. Des pièces vous seront demandées tels qu’un RIB, des justificatifs de domicile et une pièce d’identité.



Vous devrez nécessairement passer par la case du questionnaire à remplir afin de permettre aux établissements bancaires de dresser votre profil d’investisseur. Cela permettra notamment d’établir la gestion la plus adaptée à votre profil.



Si votre souhait est d’épargner, sachez que l’assurance-vie est avant tout un support d’épargne. Il est notamment composé d’un fonds euros à capital garantie qui est lui sûr. Les unités de comptes, autre composante du contrat, prenant la forme d’actions par exemple, présentent un caractère plus risqué mais engendrent aussi davantage de bénéfices.



Pour optimiser au mieux votre épargne au regard de votre objectif d’investissement et de la durée du placement, l’assurance-vie vous permet d’adapter à votre convenance, les différentes enveloppes de ses composantes. Concrètement, vous n’allez pas placer votre argent de la même manière pour financer votre retraite ou pour aider vos enfants à acquérir un bien immobilier par exemple.



A chaque projet son contrat ! C’est la manière d’adapter le contenu de vos contrats en fonction ainsi des projets que vous souhaitez réaliser !



Qui dit assurance-vie, dit fiscalité avantageuse !

Nous pensons tous aux différents avantages fiscaux que chaque opération pourrait nous procurer ! Vous auriez tort de vous priver de ce moyen d’épargne qui va vous procurer beaucoup d’avantages fiscaux.



L’assurance-vie est taxée à hauteur de 30% pour tous les contrats de moins de 8 ans et pour tous les contrats de plus de 8 ans supérieur à 150 000 euros d’encours (300 000 euros pour un couple).

Sachez que seuls les gains sont taxés et non votre épargne que vous aurez versé sur votre contrat.



Prenons un exemple concret : si vous avez décidé de placer un capital de 10 000 euros sur votre assurance-vie, capital ayant généré des intérêts de 1000 euros, en cas de rachat total du contrat, la taxation se fera uniquement sur les 1000 euros et non sur les 11 000 euros.



Par ailleurs, en tant qu’assuré, si vous possédez un contrat de plus de 8 ans, vous avez la possibilité de bénéficier tous les ans d’un abattement vous permettant de récupérer 4600 euros ou 9200 euros par couple de bénéfices sans faire l’objet d’une imposition quelconque.



Grâce à l’assurance-vie, vous pourrez bénéficier d’avantages fiscaux lors de la transmission de votre patrimoine. Si vous versez un capital avant vos 70 ans, le bénéficiaire pourra toucher l’assurance-vie sans droits de succession jusqu’à 152 500 euros.



Une taxation forfaitaire de 20 % sera faite jusqu’à 700 000 € et de 31,25 % au-delà de ce montant. Pour l’’ensemble des sommes versées après vos 70 ans, l’exonération des droits de succession se fera jusqu’à 30 500 euros uniquement mais les intérêts et plus-values des versements réalisés après 70 ans seront entièrement exonérés.











