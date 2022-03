Article publié le 18/03/2022 à 11:01 | Lu 208 fois Assurance retraite : près de 15 millions de retraités en 2021





Au 31 décembre 2021, l’Assurance retraite a versé une retraite personnelle ou de réversion à plus de 14,8 millions de retraités (salariés et indépendants). Au cours de l’année 2021, ce sont plus de 863.000 nouvelles retraites et de réversion qui ont été attribuées. Enfin, l’âge moyen de départ en retraite est de 62,9 ans.

Selon le communiqué de la Cnav, l’âge moyen du retraité du régime général s’élève en 2021 à 74,7 ans contre 74,5 ans en 2020. Par ailleurs, près de 14,2 millions de retraites personnelles et 2,8 millions de retraites de réversion sont en paiement. Toujours sur les chiffres de l’an passé.



En 2021, plus de 650.000 retraites personnelles ont été attribuées ; près de 213.000 retraites de réversion ont été attribuées et 126.000 retraites pour carrière longue ont été attribuées soit un peu plus de 19% des retraites personnelles attribuées.



Pratiquement la moitié (49%) des retraites personnelles sont attribuées avec une carrière complète au régime général (salariée et/ou indépendante) et le montant de base mensuel de ces retraites s’élève à 1.141 euros. Enfin, près de 62.400 allocations de solidarité aux personnes âgées ont été attribuées.



Rappelons que l’Assurance retraite est le premier organisme français de retraite. La Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les actions de prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités. Chaque année, elle verse 140 milliards d’euros de prestations à près de 15 millions de retraités, et gère la carrière de plus de 20 millions de cotisants.



Tous les chiffres 2021 du régime général sont consultables en ligne.









