Assurance obsèques : pourquoi est-il important de comparer les offres ?

Préparer ses obsèques est une démarche indispensable pour préserver ses proches et faire respecter ses dernières volontés. De nombreuses compagnies d’assurance proposent des contrats obsèques personnalisables. Comparer les offres permet de faire des économies et de bien choisir ses garanties.

Souscription d’un contrat obsèques : quelles sont les motivations des adhérents ?

En France, le marché de l'



Elle permet notamment de décharger ses proches des formalités liées aux funérailles et de les aider à en supporter le coût.



Il existe deux types d’assurances :

- Le contrat obsèques en capital permet au souscripteur de mettre de côté la somme de son choix, comprise entre 1.000 et 10.000 euros, qui sera versée à ses ayants droit après son décès. Le capital constitué est exclusivement dédié au financement des obsèques. Il est à ce titre exonéré d’impôts et de droits de succession.



- Le contrat obsèques en prestations repose sur le versement du capital à une entreprise de pompes funèbres. Il permet d’anticiper l’organisation des obsèques dans les moindres détails. Ainsi, l’entourage du défunt peut se recueillir sans se préoccuper des aspects matériels, parfois difficiles à gérer dans les circonstances du deuil.



Quel est le coût d’une assurance obsèques ?

Les prix varient en fonction de plusieurs critères, comme les caractéristiques du contrat, l’âge de souscription, le type de versement et les garanties choisies. Il existe plusieurs niveaux de couverture, plus ou moins étendus.



Certains assureurs proposent des services d’assistance complémentaires, comme la prise en charge des frais de transport de l’entourage. Le coût moyen des funérailles est compris entre 3.000 euros et 6.000 euros.



Au-delà du capital constitué, l’assuré doit prendre en compte le montant des cotisations, qui s’élève à une trentaine d’euros par mois pour un contrat de base, mais qui peut également engendrer des prélèvements plus importants en fonction des options souscrites.



Pourquoi est-il indispensable de comparer plusieurs offres d’assurance obsèques ?

Les tarifs de l’assurance prévoyance ne sont pas réglementés. Des disparités importantes sont parfois constatées entre les compagnies d’assurance. Pour choisir la formule la plus adaptée à sa situation, il faut mettre en perspective les prestations et garanties proposées. Ces dernières doivent être récapitulées dans le devis.



Au-delà du tarif de la prime annuelle, l’assuré doit porter une attention particulière aux délais de carence, franchises et exclusions de garanties qui peuvent fortement réduire l’attractivité d’un contrat en apparence avantageux. Pour gagner du temps et décrypter plus facilement les offres d’assurance prévoyance, les utilisateurs peuvent avoir recours à un comparateur en ligne.



Pour conclure, l'assurance obsèques est particulièrement utile pour anticiper l'avenir et protéger ses proches des conséquences financières qui découlent de l'organisation des funérailles. En comparant plusieurs devis, vous pourrez plus facilement trouver un contrat en adéquation avec votre budget et vos souhaits.









