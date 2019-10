Article publié le 02/10/2019 à 01:00 | Lu 43 fois Assis toute la journée : c'est mauvais pour le corps mais aussi la tête ! Pour bon nombre d’entre nous, la sédentarité fait bel et bien partie de notre quotidien… Assis toute la journée au bureau ou confortablement installé sur le canapé. Si chacun constante rapidement l’émergence de douleurs cervicales et lombaires, les ravages aux longs cours de l’excès de station assise sont désormais établis… Le point avec l’Association française de Chiropraxie.

Les impacts musculo-squelettiques et respiratoires de la station assise

Année après année, nous passons de plus en plus de temps en position assise. Or, nous nous asseyons dans la plupart des cas dans une mauvaise posture, comme nous le confirment les syndromes douloureux qui nous affectent régulièrement.



Publiée en 2017 dans la revue Annals of agricultural and environmental medecine, une étude confirme qu’une position assise incorrecte contribue à de nombreux troubles, en particulier au niveau des vertèbres cervicales et lombaires.



Plus étonnante, cela affecte également le bon fonctionnement du système respiratoire. C’est non seulement le maintien de la courbure physiologique de la colonne vertébrale, mais également la juste position de la tête et du pelvis qui importent.



Il convient donc, pour limiter gêne et douleurs, d’envisager la station assise selon une approche ergonomique.



À court terme, des effets délétères sur les fonctions cognitives

Cette autre étude, de 2018 celle-ci, publiée dans l’International Journal of environmental research and public health, complète ces enseignements. Dans le cadre de cette recherche, les participants ont été soumis à deux heures de travail sur ordinateur, en laboratoire, de sorte à étudier les changements en termes d’inconfort et les effets sur la fonction cognitive.



Au fil du temps, l’inconfort augmente dans toutes les régions du corps, en particulier dans le bas du dos mais également des hanches, des cuisses et des fesses. On note surtout, une diminution de la capacité à résoudre les problèmes. En effet, on constate une augmentation des erreurs.



Des conséquences à long terme

Si nous savons tous qu’il nous faut être plus actif, on sait moins en revanche qu’il nous faut passer moins d’heures assis.



Différentes études mettent en effet en exergue les liens entre l’excès de station assise et le développement de l’obésité, du diabète de type 2, de certains types de cancer et de maladies cardio-vasculaires.



Être assis trop longtemps ralentit le métabolisme, ce qui affecte les capacités naturelles du corps à réguler le sucre dans le sang et la pression sanguine.

​Quelques exercices à réaliser à la maison Hausser et baisser les épaules

1. Tenez-vous debout, les pieds écartés à largeur de hanches, avec les bras droits le long du corps.

2. Pliez légèrement les genoux.

3. Remontez les épaules le plus haut possible et maintenez cette position 5 secondes.

4. Relâchez.

5. Répétez 6 fois.



Faire des cercles avec les épaules

1. Tenez-vous debout, les pieds écartés à largeur de hanches, avec les bras tendus de chaque côté

à hauteur d’épaule.

2. Pliez légèrement les genoux.

3. Faîtes tourner lentement vos épaules en avant puis en arrière.

4. Répétez 6 fois.



Faire le dos rond… si possible !

1. Installez-vous à quatre pattes sur le sol, les bras tendus à largeur d’épaule et le dos plat.

2.Voûtez le dos vers le plafond et laissez votre tête retomber vers le sol.

3. Maintenez la position durant 25 secondes.

4. Reprenez la position initiale.

5. Poussez votre ventre vers le sol tout en cherchant à élever la tête et les fesses vers le plafond.

6. Maintenez la position durant 25 secondes.

7. Répétez 6 fois.



Remonter les genoux à la poitrine

Si vous pouvez vous mettre à quatre pattes, il vous sera aussi possible de vous allonger sur le sol !

1.Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol.

2.Amenez un genou vers votre poitrine, en gardant l’autre pied posé au sol (ou en allongeant la jambe au sol, en fonction de la position qui vous apparaît la plus confortable.

3. Maintenez le bas du dos collé au sol, durant 15 à 30 secondes.

4. Détendez-vous et redescendez le genou relevé dans la position de départ.

5. Répétez avec l’autre jambe.

6. Répétez de deux à quatre fois de chaque côté









