Article publié le 21/02/2019 à 10:58 | Lu 50 fois Aspirations des seniors en 2019 : leurs projets et leur état d'esprit Selon l’étude Cofidis « La Liste des projets des Français en 2019 » conduite avec CSA Research et parue en janvier dernier, moins du tiers des seniors envisagerait de conduire des projets en 2019 contre 44% des Français en moyenne. Une tranche de la population qui aurait peur de l’avenir ?

Selon cette nouvelle étude parue mi-janvier 2019, le moral des seniors ne semble pas au beau fixe. En tout cas, si l’on en juge par leur projet de l’année… Tout d’abord, moins d’un tiers envisage de conduire des projets en 2019 contre 44% des Français.



Ensuite, pratiquement les trois-quarts d’entre eux (73%) affirment qu’ils démarrent l’année en n’ayant pas confiance dans l’avenir concernant leurs finances, contre 61% des Français. Effet Macron très certainement…



Toujours selon cette enquête, les seniors envisagent un projet en moyenne -contre deux chez l’ensemble des Français- qu’ils anticipent davantage et pour lequel ils consacrent un budget plus conséquent que la moyenne des Français.



Parmi les projets les plus plébiscités par les seniors. Tout d’abord et sans trop de surprise, une amélioration de l’habitat avec tout d’abord, la rénovation du logement (17% des seniors pour un budget de 8.516 euros en moyenne) et la décoration du logement (13% pour 3.641 euros en moyenne).



Autre poste de dépenses : l’achat de biens d’équipement. En premier lieu, des produits high-tech (12% des seniors pour 1.282 euros en moyenne et ensuite, de l’électroménager (9% des seniors pour 1.331 euros en moyenne). Ensuite, 22% prévoient de partir en voyage pour un budget moyen de 3.367 euros.











