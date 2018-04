Article publié le 09/04/2018 à 01:00 | Lu 119 fois Aspa : les montants à venir pour les années à venir Le montant de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) a été revalorisé au 1er avril 2018. C'est ce que précise un décret publié au Journal officiel du 31 mars 2018.





Par ailleurs, ce décret prévoit de nouvelles revalorisations en janvier 2019 et en janvier 2020 avec un montant de l'Aspa qui passera à 10.418,40 euros par an pour une personne seule à compter du 1er janvier 2019 et à 10.838,40 euros par an toujours pour une personne seule à compter du 1er janvier 2020, ces revalorisations s'appliquant également au montant du minimum vieillesse.



Rappel : l'Aspa est une prestation mensuelle accordée aux retraités ayant de faibles ressources. Son montant dépend des ressources et de la situation familiale (seul ou en couple) des retraités.



Depuis 2006, l'Aspa remplace les différentes prestations qui intervenaient dans le cadre du minimum vieillesse. Néanmoins, les personnes qui bénéficiaient des allocations du minimum vieillesse avant 2006 ou qui ont commencé à en bénéficier en 2006 peuvent continuer à les percevoir si elles n'ont pas demandé à bénéficier de l'Aspa.



Textes de référence

Décret du 30 mars 2018 portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées



